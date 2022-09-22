Политик Игорь Грязин предложил отказаться от использования компьютеров

Бывший депутат Европарламента и Рийгикогу Игорь Грязин заявил, что компьютеры – это прошлый век, а в 21 веке люди должны больше общаться друг с другом.

Он сказал об этом начальнику юридического отдела горсобрания Хеле Пыллу, выразив надежду, что Пыллу поможет ему написать проект об отказе от компьютеров.

«Начнем с того, с чего началась сегодняшняя встреча. Мы потратили 10 или 15 минут, пытаясь настроить компьютеры, чтобы они хоть как-то заработали. Вчера у нас была 20-минутная задержка собрания, причем потребовалась замена двух компьютеров. Потом оказалось, что какой-то пин-код был неверным и так далее. Одним словом, весь этот процесс голосования длился одну минуту, но 20 минут мы пытались организовать это дело», – сказал Грязин.

«У нас вчера возникла идея, над которой следует подумать. Мы сделаем так, что, если не будет прямой необходимости, мы раз и навсегда остановим использование этих компьютеров, потому что они не работают. Настройка компьютеров – уже прошлый век. Это 1999 или 2000 год. Почему мы возвращаемся в прошлое, когда прогресс состоит в том, что люди взаимодействуют, разговаривают, поднимают руки и при необходимости свистят в зале. Это 21 век, век гуманизма и будущего. Гуманизм не придет, пока нас заставляют пользоваться компьютерами, которые не работают», – сказал Грязин.

«Нужно сказать, что также присутствовали два техника. Им не очень удавалось настроить компьютер. У меня еще все прошло относительно хорошо, поскольку один мужчина одолжил мне свой компьютер и рассказал, как он работает, так что я справился. Но это впервые за долгое время», – отметил он.