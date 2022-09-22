На сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания член Центристской партии Игорь Грязин предложил отказаться от использования компьютеров в работе горсобрания и использовать технику только в тех случаях, когда это неизбежно.
Политик Игорь Грязин предложил отказаться от использования компьютеров
Бывший депутат Европарламента и Рийгикогу Игорь Грязин заявил, что компьютеры – это прошлый век, а в 21 веке люди должны больше общаться друг с другом.
Он сказал об этом начальнику юридического отдела горсобрания Хеле Пыллу, выразив надежду, что Пыллу поможет ему написать проект об отказе от компьютеров.
«Начнем с того, с чего началась сегодняшняя встреча. Мы потратили 10 или 15 минут, пытаясь настроить компьютеры, чтобы они хоть как-то заработали. Вчера у нас была 20-минутная задержка собрания, причем потребовалась замена двух компьютеров. Потом оказалось, что какой-то пин-код был неверным и так далее. Одним словом, весь этот процесс голосования длился одну минуту, но 20 минут мы пытались организовать это дело», – сказал Грязин.
«У нас вчера возникла идея, над которой следует подумать. Мы сделаем так, что, если не будет прямой необходимости, мы раз и навсегда остановим использование этих компьютеров, потому что они не работают. Настройка компьютеров – уже прошлый век. Это 1999 или 2000 год. Почему мы возвращаемся в прошлое, когда прогресс состоит в том, что люди взаимодействуют, разговаривают, поднимают руки и при необходимости свистят в зале. Это 21 век, век гуманизма и будущего. Гуманизм не придет, пока нас заставляют пользоваться компьютерами, которые не работают», – сказал Грязин.
«Нужно сказать, что также присутствовали два техника. Им не очень удавалось настроить компьютер. У меня еще все прошло относительно хорошо, поскольку один мужчина одолжил мне свой компьютер и рассказал, как он работает, так что я справился. Но это впервые за долгое время», – отметил он.
«Короче вся эта чушь, Teams, Zoom, Tiktok и другие системы – это в корне ерунда. В связи с этим я бы предложил нашему руководству поддержать общую позицию коллектива, что, если случайно до Таллинна не дошла шестая чума или третий ковид, то мы начнем общаться как люди с людьми. И заметьте, наши взаимоотношения становятся намного человечнее и лучше. Итак, вкратце: никаких неработающих и устаревших компьютерных систем!» – закончил Грязин свою речь.