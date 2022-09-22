Чт, 22.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Политик Игорь Грязин предложил отказаться от использования компьютеров

rus.postimees.ee
Политик Игорь Грязин предложил отказаться от использования компьютеров
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 5
Игорь Грязин.
Игорь Грязин. Фото: Arvo Meeks

На сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания член Центристской партии Игорь Грязин предложил отказаться от использования компьютеров в работе горсобрания и использовать технику только в тех случаях, когда это неизбежно.

Бывший депутат Европарламента и Рийгикогу Игорь Грязин заявил, что компьютеры – это прошлый век, а в 21 веке люди должны больше общаться друг с другом.

Он сказал об этом начальнику юридического отдела горсобрания Хеле Пыллу, выразив надежду, что Пыллу поможет ему написать проект об отказе от компьютеров.

«Начнем с того, с чего началась сегодняшняя встреча. Мы потратили 10 или 15 минут, пытаясь настроить компьютеры, чтобы они хоть как-то заработали. Вчера у нас была 20-минутная задержка собрания, причем потребовалась замена двух компьютеров. Потом оказалось, что какой-то пин-код был неверным и так далее. Одним словом, весь этот процесс голосования длился одну минуту, но 20 минут мы пытались организовать это дело», – сказал Грязин.

«У нас вчера возникла идея, над которой следует подумать. Мы сделаем так, что, если не будет прямой необходимости, мы раз и навсегда остановим использование этих компьютеров, потому что они не работают. Настройка компьютеров – уже прошлый век. Это 1999 или 2000 год. Почему мы возвращаемся в прошлое, когда прогресс состоит в том, что люди взаимодействуют, разговаривают, поднимают руки и при необходимости свистят в зале. Это 21 век, век гуманизма и будущего. Гуманизм не придет, пока нас заставляют пользоваться компьютерами, которые не работают», – сказал Грязин.

«Нужно сказать, что также присутствовали два техника. Им не очень удавалось настроить компьютер. У меня еще все прошло относительно хорошо, поскольку один мужчина одолжил мне свой компьютер и рассказал, как он работает, так что я справился. Но это впервые за долгое время», – отметил он.

«Короче вся эта чушь, Teams, Zoom, Tiktok и другие системы – это в корне ерунда. В связи с этим я бы предложил нашему руководству поддержать общую позицию коллектива, что, если случайно до Таллинна не дошла шестая чума или третий ковид, то мы начнем общаться как люди с людьми. И заметьте, наши взаимоотношения становятся намного человечнее и лучше. Итак, вкратце: никаких неработающих и устаревших компьютерных систем!» – закончил Грязин свою речь.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх