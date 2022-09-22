Энергобезопасность ⟩ Как эстонские энергосети связаны с Россией и что будет при отключении?

Глава Elering Таави Вескимяги сказал, что между странами Балтии и Россией проходит 11 линий переменного тока. Если отключить всех их сразу, то на какое-то время возникнет очень затруднительная ситуация.

«Действующая сейчас система обеспечивает стабильность энергосети. Однако если система небольшая, как в странах Балтии, выход из строя одной станции сильно повлияет на баланс производства и потребления. Если Россия нас отключит, то мы все равно справимся, но поддержание этой системы в рабочем состоянии требует значительно больше усилий», – сказал Вескимяги.

Вескимяги сообщил в интервью Äripäev: «В настоящее время мы поддерживаем баланс производства и потребления, необходимый для частоты системы электроснабжения совместно с Россией. Самый большой рисзаключается в том, что Россия без предупреждения может отключить всю балтийскую энергосистему. Мы хотим избавиться от этого риска и работаем над этим. Мы делаем совместную работу со странами, с которыми у нас общие ценности», – сказал он.

Мы договорились, как совместно с Латвией и Литвой как совместно действовать в случае десинхронизации. У нас есть быстродействующие аварийные резервы, например, на резервной электростанции Кийса. Имеются прямые связи с Финляндией и Швецией, Литвой и Польшей.