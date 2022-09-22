Япония объявила в четверг, что отменит строгие ограничения COVID-19 для иностранных туристов и вновь откроет свои границы спустя два с половиной года.
Япония снимает коронавирусные ограничения для иностранных туристов
Япония снимает коронавирусные ограничения для иностранных туристов
«Япония вновь открывает свои границы», — написал министр по цифровым вопросам Таро Коно в Twitter.
В Японии с начала пандемии коронавируса выявили свыше 17,5 млн заражений COVID-19, более 37 тысяч инфицированных скончались.
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