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Япония снимает коронавирусные ограничения для иностранных туристов

rus.postimees.ee
Япония снимает коронавирусные ограничения для иностранных туристов
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Токио, Япония
Токио, Япония Фото: Shutterstock

Япония объявила в четверг, что отменит строгие ограничения COVID-19 для иностранных туристов и вновь откроет свои границы спустя два с половиной года.

«Япония вновь открывает свои границы», — написал министр по цифровым вопросам Таро Коно в Twitter.

В Японии с начала пандемии коронавируса выявили свыше 17,5 млн заражений COVID-19, более 37 тысяч инфицированных скончались.

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