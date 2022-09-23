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Студия Postimees: Русский театр ждут перемены?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: Русский театр ждут перемены?
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В Литве переименовали Русский драматический театр, в Латвии намерены ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах. Будет ли меняться в сложившейся ситуации Русский театр Эстонии ?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор Русского театра Эстонии Светлана Янчек. Смотрите интервью в 14:00!

  • Как театр намерен действовать в текущей ситуации? Возможны ли изменения?
  • На что будут сделаны ставки в юбилейном сезоне? Каковы творческие планы?
  • Юбилейный сезон пройдет без худрука? Есть ли кандидаты на этот пост? 
  • Возможен ли выбор в пользу российского театрального деятеля?
  • Будут ли привлекаться российские актеры в спектакли театра? 
  • Как коллектив пережил скандальное увольнение бывшего худрука Филиппа Лося? Могло ли решение быть иным?
  • Что за проблемы возникли у театра с Языковым департаментом?
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