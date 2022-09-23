В Литве переименовали Русский драматический театр, в Латвии намерены ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах. Будет ли меняться в сложившейся ситуации Русский театр Эстонии ?
Студия Postimees: Русский театр ждут перемены?
14:00
Студия Postimees: Русский театр ждут перемены?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор Русского театра Эстонии Светлана Янчек. Смотрите интервью в 14:00!
- Как театр намерен действовать в текущей ситуации? Возможны ли изменения?
- На что будут сделаны ставки в юбилейном сезоне? Каковы творческие планы?
- Юбилейный сезон пройдет без худрука? Есть ли кандидаты на этот пост?
- Возможен ли выбор в пользу российского театрального деятеля?
- Будут ли привлекаться российские актеры в спектакли театра?
- Как коллектив пережил скандальное увольнение бывшего худрука Филиппа Лося? Могло ли решение быть иным?
- Что за проблемы возникли у театра с Языковым департаментом?
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