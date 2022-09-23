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Светлана Янчек: Русский театр не планирует смены названия

Ауг, Кулябин и Крымов приедут ставить спектакли
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Светлана Янчек: Русский театр не планирует смены названия
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  • Театр больше не может приглашать актеров из России
  • После скандала с Лосем никто ничего не боится
  • Одни актеры уступят место другим, это неизбежно

В Литве переименовали Русский драматический театр, в Латвии намерены ограничить использование русского языка на работе и в общественных местах. Будет ли меняться в сложившейся ситуации Русский театр Эстонии?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире директор Русского театра Эстонии Светлана Янчек.

Выдержки из беседы:

– Как вы собираетесь действовать в текущей ситуации? Будет ли что-то меняться?

– Конечно, что-то будет меняться. Театр живет не в вакууме, и мы ощущаем на себе напряжение, которое есть в обществе.

Сейчас Русский театр не планирует смены названия. Мы продолжаем выпускать спектакли на русском языке.

Практически все спектакли идут с синхронным переводом на эстонский язык. Мы хотим, чтобы Русский театр оставался в семье эстонских театров, но играл бы на русском языке. Условно говоря, когда приезжает Лепаж (канадский режиссер театра и киноприм. ред.), мы же идем не на канадский театр, а на хороший театр. И это та планка, которой хотелось бы достичь и удержать ее.

– На что вы делаете ставки в юбилейном сезоне? Каковы ваши творческие планы?

– Главная ставка всегда одна – на художественную ценность спектакля, уровень и интересную творческую жизнь внутри коллектива.

Настоящей удачей стало открытие сезона мюзиклом «Обыкновенное чудо», в который было вложено много сил и энергии, и специально для этого закуплена музыкальная аппаратура. Скоро выпускает спектакль «Август: графство Осейдж» Артем Гареев (лучший режиссер 2016 года) и параллельно с ним репетирует свой режиссерский дебют в театре Андрес Попов, выпускник Театральной академии.

После нового года в театр придет Юлия Ауг и мы выпустим спектакль «Императорский безумец» по роману Яана Кросса.

По запросу учителей эстонского языка в русской школе Татьяна Космынина поставит сказку. И сразу три спектакля будут представлены в новогоднем проекте для разных возвратных категорий.

В попытке привести в театр новую генерацию театрального зрителя мы открыли сцену Ring – экспериментальную площадку, где будет много коллаборации с другими эстонскими театрами, начнет работу открытая школа для всех желающих заниматься актерской речью, сценическим движением и т.д.

– Юлия Ауг приглашена в театр на проектной основе или сразу в штат?

– Юлия – режиссер, приглашенный на постановку спектакля.

– Кто еще из российских актеров может быть привлечен в ваши спектакли? Например, Чулпан Хаматова?

– В каждом случае – это отдельный вопрос.

Сегодня ситуация такова, что мы не можем приглашать актеров из России, потому что они не смогут получить вид на жительство и разрешение на работу.

Что касается Хаматовой, переехавшей в Латвию, то она и сейчас очень востребованная актриса. Не думаю, что Чулпан будет всерьез рассматривать предложения Русского театра Эстонии.

– Как вы планируете провести юбилейный сезон без худрука? Будете ли вы искать ему замену среди рассыпанных по всему миру талантливых российских театральных деятелей?

– Думаю, что зрители вряд ли заметят, что с наших плакатов исчезло имя художественного руководителя театра. Планы уже давно сверстаны и по ним ведется работа. Надеюсь, что публику порадуют громкие режиссерские имена и названия, которые в ближайшее время появятся на афише.

Уже на следующей неделе в театр приезжает постановочная группа Тимофея Кулябина

Этого режиссера в Эстонии хорошо знают по спектаклям «Золотой маски»: «Трем сестрам» и «Евгению Онегину». Он руководил новосибирским театром «Красный факел», с его именем связан скандальный спектакль «Тангейзер» в Новосибирской опере. В последнее время он работает в Берлине и Швейцарии. Сейчас он приедет в Таллинн встретиться с труппой и в мае приступит к постановке спектакля «Страх и отчаяние в Третьей империи» по Брехту.

Дмитрий Крымов – еще одно громкое режиссерское имя, хорошо известное в эстонских театральных кругах.

В свое время в Городском театре проходил авторский фестиваль спектаклей Крымова, его здесь знают и уважают. Очень приятно, что он дал согласие работать в Русском театре. Репетиции начнутся уже весной. В его проекте, скорее всего, будут заняты не только актеры нашего театра.

Иван Вырыпаев сделал предложение театру поучаствовать в международном проекте «Самые большие в мире деревья», где будут задействованы актеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

– Все названные режиссеры покинули Россию?

– Вырыпаев уже десять лет живет в Варшаве, Крымов работает в последнее время в Йельском университете в США, Кулябин – в основном в Берлине.

Конечно, в идеале надо бы объявить конкурс на должность художественного руководителя в следующем году, но давайте посмотрим, как будет складываться наша жизнь и каковы будут реалии.

– Кто-то из названных режиссеров может стать претендентом на пост худрука?

– Я ни с кем еще об этом не говорила, но почему бы и нет?

– Вам пришлось принять резонансное решение об увольнении бывшего худрука Филиппа Лося. Как в театре пережили этот скандал?

– Когда я принимала это решение, то учитывала не только внешние обстоятельства. А именно: в каком положении оказался театр после этих высказываний и какие финансовые потери мы понесли за эту неделю (потеря аренды, одной большой заявки на билеты и одного спонсорского пакета). Учтена и творческая ситуация внутри коллектива, поэтому мое решение было взвешенным и обдуманным.

– Оно не могло быть иным?

– Исходя из имеющихся данных, нет.

– Не боятся ли в театре теперь высказывать разные мнения?

– Нет, я не наблюдала, что кто-то чего-то боится. У нас нормальная рабочая атмосфера. Мне даже кажется, что труппа воодушевлена открывающимися новыми перспективами.

– Обозначилась ли перспектива повышения зарплат в театре?

– Насколько я поняла, в правительстве ведутся такие переговоры не только в отношении учителей, спасателей и полицейских, но и работников культуры. Всем известно, что мы одни из самых низкооплачиваемых госслужащих.

– Возможны ли сокращения в труппе в связи с тем, что денег просто нет?

– У нас одна из самых больших трупп. В пересчете на количество спектаклей и зрителей у меня родилось несколько мыслей о реструктуризации работы труппы. Конечно, все эти решения для некоторых сотрудников будут очень болезненными. Это неизбежно. Но я не знаю другого способа ротации актеров в труппе. Одни уступают место другим. Такой процесс происходит во всех театрах.

Подробнее в повторе!

Фото: Eero Vabamägi/Postimees
  • Как театр намерен действовать в текущей ситуации? Возможны ли изменения?
  • На что будут сделаны ставки в юбилейном сезоне? Каковы творческие планы?
  • Юбилейный сезон пройдет без худрука? Есть ли кандидаты на этот пост? 
  • Возможен ли выбор в пользу российского театрального деятеля?
  • Будут ли привлекаться российские актеры в спектакли театра? 
  • Как коллектив пережил скандальное увольнение бывшего худрука Филиппа Лося? Могло ли решение быть иным?
  • Что за проблемы возникли у театра с Языковым департаментом?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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