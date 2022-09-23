Светлана Янчек: Русский театр не планирует смены названия

Уже на следующей неделе в театр приезжает постановочная группа Тимофея Кулябина

Этого режиссера в Эстонии хорошо знают по спектаклям «Золотой маски»: «Трем сестрам» и «Евгению Онегину». Он руководил новосибирским театром «Красный факел», с его именем связан скандальный спектакль «Тангейзер» в Новосибирской опере. В последнее время он работает в Берлине и Швейцарии. Сейчас он приедет в Таллинн встретиться с труппой и в мае приступит к постановке спектакля «Страх и отчаяние в Третьей империи» по Брехту.

Дмитрий Крымов – еще одно громкое режиссерское имя, хорошо известное в эстонских театральных кругах.

В свое время в Городском театре проходил авторский фестиваль спектаклей Крымова, его здесь знают и уважают. Очень приятно, что он дал согласие работать в Русском театре. Репетиции начнутся уже весной. В его проекте, скорее всего, будут заняты не только актеры нашего театра.

Иван Вырыпаев сделал предложение театру поучаствовать в международном проекте «Самые большие в мире деревья», где будут задействованы актеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

– Все названные режиссеры покинули Россию?

– Вырыпаев уже десять лет живет в Варшаве, Крымов работает в последнее время в Йельском университете в США, Кулябин – в основном в Берлине.