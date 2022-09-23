«Очень просто. Будем уничтожать». Как Киев реагирует на новости из России

И если критику российских «референдумов» и мобилизации со стороны стран «Большой семерки» еще можно было спрогнозировать, то прямое осуждение «голосований» Турцией, которая традиционно пытается выдерживать баланс между Россией и Западом, дает Киеву основания предполагать, что и другие страны, которые раньше пытались не занимать четкую позицию относительно конфликта, будут в дальнейшем больше симпатизировать Украине.

Михаил Подоляк говорит, что события последних дней подтолкнули некоторых партнеров Киева к ускорению поставок в Украину ранее запрошенных им вооружений. В частности, уточнил он, последние заявления и действия Москвы облегчили переговоры о поставках Киеву систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Отдельным фактором, добавляет он, стало то, что на эскалацию ситуации Россия пошла именно во время сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Россия просто идеально точно выбрала время, чтобы показать миру, в котором еще иногда проявляются миротворческие настроения, свое презрение к глобальным правилам поведения. Ее выбор в пользу эскалации должен окончательно доказать миру, что Россия в ее нынешнем виде является недоговороспособной во всех смыслах этого слова», - говорит Подоляк.

«Вообще же - сейчас все ускоряется. Ускоряется использование ресурсов, которые есть у России, - после объявления мобилизации у Путина больше не осталось козырей в рукаве. Ускоряется передача нам военной техники. Ускоряется отсечение Россией от себя своих потенциальных союзников. В конце концов, атмосфера в России сейчас и в начале СВО выглядит совершенно по-разному: там четко появились сомнения в Путине как в эффективном менеджере», - добавляет он.