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«Очень просто. Будем уничтожать». Как Киев реагирует на новости из России

BBC News Русская служба
«Очень просто. Будем уничтожать». Как Киев реагирует на новости из России
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BBC
Украинские военные.
Украинские военные. Фото: Oleksandr Ratushniak

На оккупированных территориях проходят «референдумы», а в России началась мобилизация. Эти новые вводные могут повлиять и на украинское контрнаступление, и на позицию Киева относительно мирных переговоров с Москвой.

«Несерьезные референдумы»

Пятница, 23 сентября, станет для России одной из ключевых дат в развязанной ею войне в Украине. Именно в этот день начнутся пятидневные «референдумы» о присоединении к РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик» (фактически Донецкой и Луганской областей Украины), а также Запорожской и Херсонской областей.

Ни один из этих украинских регионов не находится под полным контролем российских войск, во всех них продолжаются активные боевые действия, однако организаторов «референдумов» это, похоже, не интересует. Наблюдатели и в Москве, и в Киеве сходятся на мысли: формальное решение о «принятии» проголосовавших регионов в состав России может быть принято уже до конца следующей недели.

Это может казаться парадоксальным, но день начала «референдумов» - важнейший день в истории России Владимира Путина - пройдет совершенно незамеченным в Киеве. Когда восемь с половиной лет назад похожий, организованный на коленке и в последствии не признанный большинством стран мира «референдум» проходил в Крыму, драматизма в настроении украинского общества, только-только приходящего в себя после победы Майдана, было куда больше.

Сейчас отношение Киева к происходящему на оккупированных территориях юга и востока Украины однозначно.

«Проведение любого юридического действия на оккупированной территории, где идут активные боевые действия, выглядит по меньшей мере несерьезно. Поэтому никакого "референдума" там не происходит. Происходит другое: пропагандистское действо с наперед прописанными результатами и попытка [России] оправдать события, которые будут происходить на этих территориях дальше», - говорит Би-би-си советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Резко критическое отношение Подоляка к самой вероятности потери Украиной территорий разделяет и украинское общество, свидетельствуют результаты соцопросов.

Исследование Киевского международного института социологии, проведенное 7-13 сентября, показало, что 87% украинцев считают: Украина ни при каких обстоятельствах не должна отказываться ни от каких своих территорий, даже если из-за этого война будет длиться дольше. Допускают возможность отказа от некоторых территорий ради скорейшего окончания войны всего 8% украинцев.

Накануне вице-премьер по вопросам оккупированных территорий Ирина Верещук предостерегла жителей этих областей от участия в «голосованиях» под угрозой уголовной статьи. В разговоре с Би-би-си Михаил Подоляк конкретизирует: тех граждан, которых вынудят принять участие в «референдуме», никто наказывать не будет. Поэтому, например, жителям Запорожской области, в дверь к которым постучится команда в составе сотрудника «избиркома» и вооруженного «полицейского» и «предложит» проголосовать за вхождение Токмака, Бердянска и Мелитополя в состав России, бояться нечего.

«Но есть четкое понимание, что люди, которые принимают участие в организации "референдума", в создании пропагандистской картинки, будут иметь тяжелые юридические последствия», - говорит Михаил Подоляк.

Наступление продолжится

Украинские политологи и эксперты по вопросам безопасности выдвигают сразу несколько теорий насчет того, какие именно цели преследует Москва, организовывая референдумы на оккупированных ею территориях.

Если послушать представителей созданных Россией администраций этих областей, то в этой среде доминирует следующая логика: после «референдума» и «присоединения к России» Запорожской области, заявил член главного совета ее администрации Владимир Рогов, украинские войска должны будут покинуть территорию всего этого региона - в том числе те районы, в которых никакого «референдума» проводиться не будет. Иначе, пояснил он, ВСУ будут считаться оккупантами, а их действия - агрессией против России. И это якобы развяжет России руки для применения против Украины неких принципиально новых методов войны.

В Киеве относятся к подобным заявлениям скептично. Раз «референдум является нелегитимным и юридически ничтожным - значит, он не имеет никаких последствий ни для международного права, ни для Украины, ни для России, объясняет Би-би-си Михаил Подоляк.

Более того, многие наблюдатели связывают спешное назначение «референдумов» с успехом неожиданного наступления украинских войск в Харьковской области. Якобы опасаясь повторения подобных операций на других участках фронта, Москва решила зафиксировать свои «территориальные приобретения» в расчете на то, что это умерит пыл украинских военачальников.

Михаил Подоляк говорит Би-би-си, что этот расчет не сработает.

«Любые "референдумы" никоим образом не влияют на спланированные нашим Генеральным штабом и ставкой Верховного главнокомандующего действия по деблокаде украинских территорий… Наше констрнаступление еще не закончилось. У нас еще есть ключевые направления: Южное, Запорожское. Крайне важное, символическое направление - Луганско-Донецкое… Я вообще считаю, что для максимального приближения окончания войны необходимо падение именно Донецка и Луганска. Как только любой из этих городов перейдет под контроль Украины, мы сможем уже очень четко календарно сказать, когда война закончится нашей тотальной победой», - говорит он.

И украинские, и западные, и российские военные эксперты допускают, что Киев может инициировать прорыв существующей линии фронта по примеру удачного контрнаступления в Харьковской области. Вероятными местами такого прорыва ими, в частности, называются север Луганской области, Запорожская область, окрестности Донецка в районе Марьинки. Официальный Киев не комментирует свои военные планы, настаивая, что намерен освободить всю территорию Украины в международно признанных границах - то есть в том числе с Крымом и Донецкой и Луганской областями в их административных границах.

Часто украинские и западные политологи и военные эксперты допускают, что дальнейшие поражения российской армии на поле боя - теперь уже и на территориях, которые Кремль будет считать своими - могут заставить Владимира Путина поднять ставки до максимально возможного уровня и использовать ядерное оружие. В конце концов, в речи российского президента о начале мобилизации содержался нескрываемый намек именно на такое развитие событий.

В Киеве - по крайней мере, на словах - в такой сценарий не верят.

«Я не верю, что [Путин] применит [ядерное] оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», - заявил Зеленский в среду в интервью немецкой газете Bild, оговорившись: «Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски».

По словам Зеленского, идти на поводу ядерного шантажа, применяемого Владимиром Путиным, может быть чревато еще более пагубными последствиями для современного мира: «Завтра Путин может сказать: кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы».

«Утопить в крови»

Несмотря на то, что Киев называет «референдумы» на оккупированных территориях юридически ничтожным действием, которое, по большому счету, ничего не меняет в сложившейся «на земле» реальности, они уже некоторое время фигурируют в риторике Владимира Зеленского.

На протяжении нескольких месяцев президент Украины называл вероятное проведение этих «голосований» точкой, после которой любые мирные переговоры с Россией станут невозможными. А значит - «референдумы» приведут к новой эскалации конфликта.

Эту же позицию - о невозможности переговоров с Россией в нынешних условиях - Зеленский повторил в среду вечером в речи на сессии Генеральной ассамблеи ООН. На момент выступления украинского лидера уже было известно, что эскалация вышла на новый уровень: утром того же дня Владимир Путин объявил о проведении в России «частичной мобилизации».

Первую реакцию на этот шаг президент Украины озвучил в интервью Bild. С одной стороны, рассказал он, мобилизация в России не стала для Киева сюрпризом: о таком событии уже давно предупреждали спецслужбы.

С другой стороны, в этом интервью Владимир Зеленский делает мрачный вывод: «Путин хочет утопить Украину в крови. Но также и в крови собственных солдат».

«Азов» поднял настроение

Украинские соцсети отреагировали на новости о старте мобилизации в России скорее волной мемов. Тема возможной мобилизации в том или ином виде фигурировала в украинском инфопространстве едва ли не с первых недель войны, поэтому шоком она, по большому счету, ни для кого не стала.

Пользователи соцсетей размышляли о боеспособности «Диванных войск Российской Федерации» - многочисленных воинственных интернет-комментаторов, призывающих к ужесточению войны против Украины, которые теперь получат возможность реализовать свои лозунги собственноручно.

Секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов назвал частичную мобилизацию планом Владимира Путина по «утилизации граждан России», а министр обороны Алексей Резников обратил внимание на совпадение: на заводе «Москвич» планируют выпускать до 300 тысяч автомобилей в год - такая же цифра мобилизационных планов прозвучала в интервью российского коллеги Резникова Сергея Шойгу.

«Российские солдаты погибают в войне против Украины. Их родственники получают автомобиль в качестве компенсации. Такова цена жизни и поддержки экономики в России», - резюмировал Резников.

Впрочем, немало пользователей соцсетей обращали внимание на то, что заниматься шапкозакидательством по отношению к десяткам тысяч солдат, которые могут появиться на фронте с российской стороны, тоже не стоит. В конце концов, напоминали они, Россия начала агрессию, сконцентрировав на границе с Украиной около 200 тысяч военных.

Самой популярной рекомендацией по борьбе с тревожностью по этому поводу был совет перечислить благотворительный взнос на один из многих действующих в Украине фондов, помогающих Вооруженным силам.

Впрочем, уже поздно вечером в среду настроение украинского общества значительно улучшилось. Именно тогда стало известно об освобождении из российского плена больше двух сотен украинских солдат, в том числе «азовцев» - защитников Мариуполя, считающихся в Украине несломленными героями. На этом фоне новости о начале мобилизации в России, немногочисленных по украинским меркам митингах против нее ушли на второй план по сравнению с радостью от фотографий исхудавших защитников «Азовстали» и чувством глубокого удовлетворения от недоумения в пабликах прокремлевских журналистов и «военкоров».

Одним словом, если одной из целей, которые преследовала российская власть, объявляя мобилизацию 300 тысяч резервистов, было посеять в украинском обществе и политикуме настроения паники и смятения или склонить Киев к переговорам на условиях Москвы, то эта цель явно не была достигнута.

«Есть ли сейчас в украинской политике "партия мира", которая выступает за замирение с Путиным? Да на сегодняшний день 90% общества и интуитивно, и интеллектуально понимают, что мир на условиях России - это, по сути, отложенная война. "Партия мира", которая будет предлагать такую отложенную войну, существовать в сегодняшних условиях не может», - отвечает Михаил Подоляк на вопрос, не сподвигли ли кого-либо в украинской власти новости из России изменить нынешний бескомпромиссный подход к переговорам с Москвой.

«Мы уничтожим всех»

Как из Киева видят возможные изменения на поле боя после того, как Москва проведет массовую мобилизацию?

Для начала здесь советуют подождать и оценить, как вообще будет проходить эта самая мобилизация.

Киевские военные эксперты обращают внимание на опыт формирования Третьего армейского корпуса - крупного соединения сухопутных войск, которое должно было компенсировать потери первых месяцев войны. По данным Киева, создание этого корпуса сильно затянулось, а его штатная численность так и не была достигнута. Эта история якобы показала слабость российской мобилизационной машины. Если к ней добавить репрессивный аппарат и «обязаловку» - не факт, что это даст результат, задуманный инициаторами мобилизации.

Подсчеты издания Insider показали, что, по всей вероятности, в ближайшее время Россия начнет испытывать проблемы с используемой в боевых действиях военной техникой. Воспоминания о первых неделях вторжения - в феврале-марте этого года - заставляют наблюдателей усомниться в способности системы снабжения ВС РФ обеспечить сотни тысяч новобранцев всем необходимым в зимний период. В конце концов, из заявлений российских политиков следует, что на линию фронта эти новобранцы будут поступать, пройдя минимальную, явно недостаточную подготовку.

«Что такое сегодня российская армия? Снабжение - очень плохое. Подготовка - очень плохая. Я считаю, что это заявление: мол, мы сейчас призовем триста тысяч - оно скорее должно было возыметь психологический эффект для Украины», - резюмирует Михаил Подоляк.

Би-би-си задает ему вопрос: что будет, если уже в ближайшее время фронт с российской стороны начнет насыщаться - пусть не особо обученными, не самыми мотивированными и вооруженными не самым современным оружием, пускай не 300 тысячами, но все же десятками тысяч солдат?

«Очень просто. Будем уничтожать», - говорит Подоляк в ответ.

Самоуверенность рядового чиновника президентской администрации? Может, и так, но этот ответ практически повторяет озвученное позже заявление главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, который редко выходит на публику и до этого времени не был уличен в безосновательной браваде.

«Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - добровольно ли, или по мобилизации», - заявил он.

Своя мобилизация

Однако заявления заявлениями, а как конкретно будет реагировать Киев на российскую мобилизацию, пока не известно.

С одной стороны, всеобщая мобилизация в Украине объявлена еще в первый день вторжения, 24 февраля, и до сих пор формально не закончилась. Тогда, в первые дни и недели войны возле военкоматов украинских городов стояли очереди желающих записаться в ВСУ и мужчин без военного опыта просто отправляли восвояси.

Тогда были мобилизованы десятки тысяч человек - точные цифры не назывались, однако в июле министр обороны Алексей Резников заявил, что «деятельность сектора безопасности и обороны Украины» обеспечивают миллион людей в форме, 700 тысяч из которых составляют военнослужащие ВСУ.

Мобилизация продолжается и сегодня. В августе этого года начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в интервью изданию «Лига» заявлял, что сейчас мобилизуют точечно - обладателей нужных ВСУ специальностей.

В то же время в украинских СМИ можно найти данные о том, что повестки вполне могут получить нарушители комендантского часа, участники фестивалей или водители, превысившие скорость.

Министр обороны Алексей Резников в интервью Би-би-си называл такие случаи «эксцессами исполнителя».

«В 95% случаев [повестку вручают], чтобы гражданин явился в [военкомат] и там уточнили его военно-учетные данные. А потом он возвращается домой», - оправдывался Роман Горбач.

Впрочем, фактом остается то, что в Украине до сих пор действует практически тотальный запрет на выезд за границу мужчин возрастом от 18 до 60 лет - очевидно, в расчете на вероятность развития ситуации по сценарию, когда под ружье должен будет стать и стар и млад.

Еще одним свидетельством возможных проблем с мобилизацией стало принятое в этот четверг решение запретить выезд из Украины ее граждан, обучающихся в заграничных вузах, - якобы из-за массовости подделок соответствующих документов.

В разговоре с Би-би-си Михаил Подоляк заявил, что в ответ на российскую мобилизацию Киев пока не планирует увеличивать темпы мобилизации в Украине.

«Мы будем наблюдать за математикой, которая будет на поле боя, и вносить те или иные коррективы, если будет нужно. Но еще раз подчеркиваю, у нас программа мобилизации уже давно выполнена. Сегодня мобилизация идет в основном по каким-то конкретным, редким учетным военным специальностям», - говорит он.

Военное руководство Украины эту тему пока не комментировало.

«Все ускоряется»

Как ни парадоксально, новости из Москвы, констатируют в Киеве, сделали много для того, чтобы по-новому консолидировать партнеров Украины. Особенно если учесть, что поступили они буквально вскоре после ударов российских ракет по объектам явно гражданской инфраструктуры - ТЭЦ вблизи Харькова и дамбе на реке Ингулец возле Кривого Рога. Эти удары, писали наблюдатели, поставили под сомнение всю ранее выстраиваемую Москвой доктрину «специальной военной операции», в соответствии с которой главным методом силового воздействия на украинские тылы должны были быть точечные удары исключительно по военным объектам страны.

И если критику российских «референдумов» и мобилизации со стороны стран «Большой семерки» еще можно было спрогнозировать, то прямое осуждение «голосований» Турцией, которая традиционно пытается выдерживать баланс между Россией и Западом, дает Киеву основания предполагать, что и другие страны, которые раньше пытались не занимать четкую позицию относительно конфликта, будут в дальнейшем больше симпатизировать Украине.

Михаил Подоляк говорит, что события последних дней подтолкнули некоторых партнеров Киева к ускорению поставок в Украину ранее запрошенных им вооружений. В частности, уточнил он, последние заявления и действия Москвы облегчили переговоры о поставках Киеву систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Отдельным фактором, добавляет он, стало то, что на эскалацию ситуации Россия пошла именно во время сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Россия просто идеально точно выбрала время, чтобы показать миру, в котором еще иногда проявляются миротворческие настроения, свое презрение к глобальным правилам поведения. Ее выбор в пользу эскалации должен окончательно доказать миру, что Россия в ее нынешнем виде является недоговороспособной во всех смыслах этого слова», - говорит Подоляк.

«Вообще же - сейчас все ускоряется. Ускоряется использование ресурсов, которые есть у России, - после объявления мобилизации у Путина больше не осталось козырей в рукаве. Ускоряется передача нам военной техники. Ускоряется отсечение Россией от себя своих потенциальных союзников. В конце концов, атмосфера в России сейчас и в начале СВО выглядит совершенно по-разному: там четко появились сомнения в Путине как в эффективном менеджере», - добавляет он.

Уверенность в способности Украины защититься от российской агрессии демонстрирует и украинское общество. После заявления Владимира Путина о начале в России мобилизации социологических замеров в Украине еще не проводилось, но предыдущие опросы показывали неизменную цифру: более 90% украинцев убеждены в том, что в нынешней войне победу одержит именно их страна.

BBC
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