27 сентября в Таллинне пройдет традиционный День предпринимательства, на который приглашаются все, кто хочет развивать свой бизнес или только задумался об открытии своего дела. Здесь можно получить бесценный опыт общения со своими единомышленниками, принять участие в различных мастер-классах, которые помогут в продвижении дела, а также послушать участников панельной дискуссии и, конечно, получить ответ на свой вопрос.
Таллиннский день предпринимательства представит новые бизнес-ценности
Участие во всех мероприятиях Таллиннского дня предпринимательства для всех бесплатно, надо лишь потратить свой самый ценный ресурс - время, который в итоге окупится сторицей.
«В этом году мы наконец-то выходим на полноценный живой формат офлайн и хотим вместе с нашими участниками осмыслить новые ценности, которые подарил нам кризис. Все мы прекрасно понимаем, что жизнь и бизнес уже не будут прежними – глобальные перемены поменяли стратегию и политику деловой сферы» - отмечает модератор основной дискуссии на русском языке Елена Соломина.
В 2022 году тема Таллиннского дня предпринимательства «От цены к ценностям». Практически все предприниматели столкнулись с проблемами трех кризисов, многие совершили ошибки и поняли, что у них есть своя цена. А организаторы Дня предпринимательства предлагают найти их ценность!
«Трудолюбие, перфекционизм, постоянство, пробивные способности уже не единственные ориентиры в нынешнем турбулентном пространстве. Быстрота реакции, адаптивность, креативность и способность жить краткосрочными планами – то, что помогает современному предпринимателю удержаться на плаву и не потерять все, что было нажито непосильным трудом» - говорит специалист Центра предпринимательства при Таллиннской мэрии Елена Коффаль, которая в каждодневной работе сталкивается с запросами владельцев мелкого и среднего бизнеса.
Как развить в себе эти качества? Как не выгореть, пытаясь выжить? Как оптимизировать расходы при возросших счетах? Как наладить контакт с работниками и завоевать их лояльность? Приходи, будем искать ответы вместе.
Главным событием Таллиннского дня предпринимательства станет панельная дискуссия с приглашенными спикерами, которые открыты к вопросам, модератор – ведущая ETV+ Елена Соломина.
Спикеры:
Юлия Ёлкин, основатель рекрутинговой компании IT Talent OÜ. Ее компания за эти годы развилась и вышла на новый уровень за счет цифровых решений, которые не требуют постоянного присутствия руководителя 24/7.
«Нужно смириться с тем, что работники теперь не будут работать на тебя десятками лет, они получают опыт и уходят в поиске новых вызовов. И зарплата – не единственная их ценность, нужно создавать дополнительные возможности и быть гибким».
Рон Лувищук, финансовый эксперт BFA Estonia OÜ. Он наблюдает за бизнес-пространством в целом, но при этом в курсе проблем мелких и средних предпринимателей, которые не всегда могут справиться с нагрузкой.
«Основная проблема мелких предпринимателей в том, что они пытаются выполнять всю работу сразу – сам себе бухгалтер, маркетолог, исполнитель, закупщик, руководитель, продавец. Сегодня без делегирования не достичь продуктивности, это прямой путь к выгоранию»
Эрика Шоллер, совладелец Pavlova OÜ. Владеет своим юридическим бюро, но теперь руководит и одним из популярных кафе, вынашивая амбициозные планы по расширению. «Олдскульный бизнес почему-то скидывает со счетов молодежь, которая гораздо быстрее ориентируется в инновациях, следит на социальными медиа и имеет иной взгляд на мир, который помогает расширить возможности».
Константин Ребров, директор по развитию Chemi-Pharm AS. Если многие предприятия во времена ковида встали, то Chemi-Pharm столкнулась с нагрузкой, которая со дня возросла в сотни раз. Для этого пришлось реструктурировать предприятие и бизнес-процессы. «Кажется, что для нас настали золотые времена, но они принесли нам большую нагрузку, из-за которой пришлось приложить немало усилий для того, чтобы все наладить и оптимизировать. Теперь мы готовы к любым неожиданностям, поскольку выстроили более гибкую структуру нашего производства».
Гузель Садикова, основатель бюро недвижимости Prospect Group OÜ. «Я живу восемь лет в Эстонии, и меня удивляет, насколько местный бизнес не дорожит клиентом. Маклеры могут не ответить и не перезвонить. Они не создают теплую аудиторию, которая в дальнейшем всегда будет в них заинтересована и давать рекомендации по принципу «сарафанного радио». Я уверена, что именно личные отношения, соучастие создают крепкую основу для любого бизнеса».
Активное участие можно принять не только в панельной дискуссии, но и посетив многочисленные мастер-классы и семинары, которые помогут в развитии своего дела. Участие в них бесплатно.
Когда: 27.09 с 9 до 17, панельная дискуссия с 14:00-15:00
Где: конференц-центр гостиницы Виру
Информация и регистрация: https://ettevotluspaev.tallinn.ee/