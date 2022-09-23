Таллиннский день предпринимательства представит новые бизнес-ценности

Спикеры:

Юлия Ёлкин, основатель рекрутинговой компании IT Talent OÜ. Ее компания за эти годы развилась и вышла на новый уровень за счет цифровых решений, которые не требуют постоянного присутствия руководителя 24/7.

«Нужно смириться с тем, что работники теперь не будут работать на тебя десятками лет, они получают опыт и уходят в поиске новых вызовов. И зарплата – не единственная их ценность, нужно создавать дополнительные возможности и быть гибким».

Рон Лувищук, финансовый эксперт BFA Estonia OÜ. Он наблюдает за бизнес-пространством в целом, но при этом в курсе проблем мелких и средних предпринимателей, которые не всегда могут справиться с нагрузкой.

«Основная проблема мелких предпринимателей в том, что они пытаются выполнять всю работу сразу – сам себе бухгалтер, маркетолог, исполнитель, закупщик, руководитель, продавец. Сегодня без делегирования не достичь продуктивности, это прямой путь к выгоранию»

Эрика Шоллер, совладелец Pavlova OÜ. Владеет своим юридическим бюро, но теперь руководит и одним из популярных кафе, вынашивая амбициозные планы по расширению. «Олдскульный бизнес почему-то скидывает со счетов молодежь, которая гораздо быстрее ориентируется в инновациях, следит на социальными медиа и имеет иной взгляд на мир, который помогает расширить возможности».

Константин Ребров, директор по развитию Chemi-Pharm AS. Если многие предприятия во времена ковида встали, то Chemi-Pharm столкнулась с нагрузкой, которая со дня возросла в сотни раз. Для этого пришлось реструктурировать предприятие и бизнес-процессы. «Кажется, что для нас настали золотые времена, но они принесли нам большую нагрузку, из-за которой пришлось приложить немало усилий для того, чтобы все наладить и оптимизировать. Теперь мы готовы к любым неожиданностям, поскольку выстроили более гибкую структуру нашего производства».

Гузель Садикова, основатель бюро недвижимости Prospect Group OÜ. «Я живу восемь лет в Эстонии, и меня удивляет, насколько местный бизнес не дорожит клиентом. Маклеры могут не ответить и не перезвонить. Они не создают теплую аудиторию, которая в дальнейшем всегда будет в них заинтересована и давать рекомендации по принципу «сарафанного радио». Я уверена, что именно личные отношения, соучастие создают крепкую основу для любого бизнеса».

Активное участие можно принять не только в панельной дискуссии, но и посетив многочисленные мастер-классы и семинары, которые помогут в развитии своего дела. Участие в них бесплатно.

Когда: 27.09 с 9 до 17, панельная дискуссия с 14:00-15:00

Где: конференц-центр гостиницы Виру

Информация и регистрация: https://ettevotluspaev.tallinn.ee/