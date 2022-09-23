В четверг после 20:00 в центр тревоги сообщили, что на Пярнуском шоссе в Таллинне легковой автомобиль Mercedes-Benz сбил пешехода, 22-летнего мужчину.
Фото ⟩ В центре Таллинна автомобиль сбил 22-летнего мужчину
В центре Таллинна автомобиль сбил 22-летнего мужчину
«Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Полицейские установили, что управлявший легковым автомобилем 42-летний мужчина был трезв. Согласно первоначальной информации, у пешехода не было отражателя», - сказал Elu24 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.
Напомним, что пару дней назад в Кристийне был сбит 36-летний мужчина. Скорая помощь доставила его на медосмотр в больницу. «Конечно, полиция рекомендует водителям учитывать плохую видимость в темное время суток, а пешеходам носить отражатель», - прокомментировал тогда Лукк.
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