Фото ⟩ В центре Таллинна автомобиль сбил 22-летнего мужчину

«Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Полицейские установили, что управлявший легковым автомобилем 42-летний мужчина был трезв. Согласно первоначальной информации, у пешехода не было отражателя», - сказал Elu24 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Напомним, что пару дней назад в Кристийне был сбит 36-летний мужчина. Скорая помощь доставила его на медосмотр в больницу. «Конечно, полиция рекомендует водителям учитывать плохую видимость в темное время суток, а пешеходам носить отражатель», - прокомментировал тогда Лукк.