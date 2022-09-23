На захваченных Россией территориях начались «референдумы». Би-би-си ищет в этом хоть что-то законное

Четыре дня голосуем по домам, один - на участке

Присоединять оккупированные территории к России будут на основании того же конституционного закона «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ», который применялся в 2014 году для присоединения Крыма и Севастополя, рассказал 21 сентября депутат Дмитрий Вяткин. Это он в тот же день заявил с думской трибуны, что сам воевать на восток Украины не поедет, потому что это был бы для него слишком простой выбор.

В результатах объявленных оккупационными властями «референдумах» никто в Москве уже не сомневается, а крымские социологи сообщили, что идею присоединения к России на оккупированных территориях поддерживают от 80 до 90% жителей.

Голосование на оккупированных территориях будет проводиться даже более не прозрачным способом, чем знаменитое российское "голосование на пеньках" 2020 года - когда в конституцию вносились изменения, обнуляющие президентские сроки Владимира Путина.

На протяжении первых четырех дней жителей территорий будут обходить специальные люди, либо проголосовать можно будет на придомовых территориях. И лишь в последний день, 27 сентября, для жителей откроются избирательные участки. Оккупационные власти объясняют это решение заботой о безопасности жителей, многим из которых голосовать придется в прифронтовых населенных пунктах.