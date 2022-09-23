Эксперт: как получать стабильный доход от сдачи недвижимости в аренду

Поскольку у вас будут проживать и иностранные гости, не забудьте составить четкие указания, как добраться до места размещения, особенно если ваша собственность находится в сельской местности. Также стоит подумать о системе, позволяющей гостям попадать в помещение, когда вас нет. Можно использовать, например, ящик для ключей с кодовым замком. Это дает гостям свободу, а вам не придется ждать, если постояльцы прибудут позже, чем планировалось.

Вы можете получить положительный отзыв, предложив гостям развлечения или неожиданные сюрпризы – настольные игры, брошюры о близлежащих туристических достопримечательностях, выбор травяных чаев или сладостей от местных производителей.

Не забывайте также оставлять положительные отзывы о своих гостях – это побудит и их написать благодарные слова о своем пребывании. Хорошие отзывы о вашем жилье помогут привлечь следующих гостей.

Сдача недвижимости в аренду постоянным жильцам