Эркки Баховски ⟩ Финляндия – вот и свадьбе конец?

Но в этом году для Финляндии было чрезвычайно важно попасть в НАТО вместе со Швецией. Без нее Финляндия опять могла бы оказаться в одной лодке со странами Восточной Европы, большинство из которых в альянс уже вступило. И в этом случае ближайшим партнером Финляндии по альянсу с наибольшей долей вероятности стала бы Эстония. А это означало бы уход от бренда «Страны Северной Европы» и шаг в сторону Восточной Европы. Но если в НАТО будет Швеция, то тогда можно будет говорить о более тесном сотрудничестве стран Северной Европы в рамках НАТО. Собственно, именно это уже и заявил президент Финляндии Саули Нийнистё.