Давным-давно жил на острове Муху один деревенский дурачок. Когда однажды люди угостили его три раза подряд, он произнес фразу, ставшую крылатой: «Теперь посмотрим, сколько такая свадьба протянет». Это выражение превратилось в поговорку – когда что-то слишком хорошее длится слишком долго (например, теплая погода в Эстонии), то всегда задаешься вопросом: сколько такая свадьба протянет?
Эркки Баховски ⟩ Финляндия – вот и свадьбе конец?
Я внимательно следил за тем, как международные СМИ на некоторое время отнесли Финляндию вместе с Балтией и Польшей к тем странам, которые хотят запретить въезд российских туристов в Европейский союз, потому что мне было интересно, сколько такая свадьба протянет. Чтобы внешнеполитический курс Финляндии да в одном русле со странами Восточной Европы?
Понятно, что свадьба долго не протянула, и мы вернулись к реальности. К запрету стран Балтии и Польши на выдачу виз туристам из России Финляндия не присоединилась, обосновав это необходимостью дождаться решения Европейской комиссии и сославшись на Шенгенское соглашение.
А теперь давайте сыграем в риторическую игру-угадайку. Назовите государство, которое во время пандемии коронавируса ввело ограничения на въезд и выезд из страны несмотря на то, что такая вспомогательная мера нарушила закрепленный в Шенгенском соглашении принцип свободного передвижения людей, и несмотря на критику Европейской комиссии. Это решение даже подверглось критике со стороны премьер-министра соседней страны, который направил открытое письмо премьер-министру этой страны.
Думаю, вы угадали. Чтобы понять поведение Финляндии, нужно обратиться к истории. После распада царской России одним из основополагающих принципов внешней политики Финляндии стало стремление к отождествлению со Скандинавией (или шире – со странами Северной Европы), а не с бывшими территориями Российской империи. По этой причине и не получился альянс Финляндии с Польшей и странами Балтии в 1922 году.
Но в этом году для Финляндии было чрезвычайно важно попасть в НАТО вместе со Швецией. Без нее Финляндия опять могла бы оказаться в одной лодке со странами Восточной Европы, большинство из которых в альянс уже вступило. И в этом случае ближайшим партнером Финляндии по альянсу с наибольшей долей вероятности стала бы Эстония. А это означало бы уход от бренда «Страны Северной Европы» и шаг в сторону Восточной Европы. Но если в НАТО будет Швеция, то тогда можно будет говорить о более тесном сотрудничестве стран Северной Европы в рамках НАТО. Собственно, именно это уже и заявил президент Финляндии Саули Нийнистё.
Финляндия, конечно, ограничит въезд российских туристов, но не так, как страны Балтии и Польша. По сути, решение Финляндии означает, что во время пандемии коронавируса финская граница для владельцев эстонских паспортов была закрыта, а вот российские туристы даже сейчас могут въезжать в Финляндию. При этом министры иностранных дел стран-членов ЕС говорили, что, несмотря на отсутствие общеевропейского запрета, страны могут вводить его самостоятельно. Так что на самом деле Европа уже одобрила запрет на выдачу виз. Но, видимо, страх Финляндии потерять скандинавскую идентичность перевешивает все остальные аргументы.