Elering: при необходимости мы готовы синхронизировать электроэнергетическую систему с Европой

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, страны Балтии годами готовились к выходу из энергосистемы России и Белоруссии.

«Однако, если случится, что Россия раньше отключит нас от своей электросистемы, мы готовы быстро синхронизироваться с полосой частот континентальной Европы, чтобы потребитель электроэнергии не заметил изменения. С этой целью мы сотрудничаем с соседними странами, а также с местными производителями электроэнергии, чтобы обеспечить плавный переход из одной системы электроснабжения в другую», – сказал Вескимяги.

Официально подключение к энергосистеме континентальной Европы запланировано на 2025 год, и с каждым днем ​​ближе мы все более готовы к синхронизации с меньшими рисками и затратами.