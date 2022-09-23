Риск того, что Россия десинхронизирует Эстонию и страны Балтии от своей энергосистемы, стал с февраля выше обычного, когда Россия напала на Украину. Elering, а также системные управляющие соседних стран готовы к этому. В работе энергосистемы нет ничего особенного или экстраординарного.
Elering: при необходимости мы готовы синхронизировать электроэнергетическую систему с Европой
По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, страны Балтии годами готовились к выходу из энергосистемы России и Белоруссии.
«Однако, если случится, что Россия раньше отключит нас от своей электросистемы, мы готовы быстро синхронизироваться с полосой частот континентальной Европы, чтобы потребитель электроэнергии не заметил изменения. С этой целью мы сотрудничаем с соседними странами, а также с местными производителями электроэнергии, чтобы обеспечить плавный переход из одной системы электроснабжения в другую», – сказал Вескимяги.
Официально подключение к энергосистеме континентальной Европы запланировано на 2025 год, и с каждым днем ближе мы все более готовы к синхронизации с меньшими рисками и затратами.
С февраля компания Elering работает над тем, что бы снизить риски в случае аварийного отключения от российской системы, в результате чего опасность отключения электроэнергии у потребителей будет низок.