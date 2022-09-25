В Нарве пройдут читки пьес в рамках Фестиваля «Любимовка», история которого недавно разменяла четвертое десятилетие. С 2022 года российский фестиваль превратился в международное, точнее, рассредоточенное мероприятие. Это значит, что читки пьес в исполнении как профессиональных актеров, так и прошедших отбор энтузиастов театра будут проходить под маркой «Любимовки» в разных местах. И Нарва – первое из них.
Театральный фестиваль «Любимовка» едет в Нарву
На пресс-конференции, которую нарвский театральный центр устраивал 12 сентября, его художественный руководитель Юлия Ауг сказала, что по всем известным причинам проведение такого фестиваля в России сейчас невозможно. «Независимое сценическое искусство может быть там только в подполье. А театру нужны пространство и зритель», – напомнила актриса и режиссер.
Нужна динамика
Подключившаяся по видеосвязи куратор фестиваля, театровед из Петербурга Наталья Скороход ответила на вопрос одного из эстонских коллег, почему именно Нарва стала зарубежной площадкой «Любимовки» в Эстонии. «Мы подумали, что было бы очень красиво, если честь принять у себя фестиваль будет оказана именно странам Балтии», – отметила Скороход. По ее словам, велись переговоры с русскими театрами в Риге и Вильнюсе, но там договоренности пока не достигнуты.
Государственные театры не очень расторопны во многих странах, а не только в России, где почти не осталось частных. Тогда как таллиннская «Свободная сцена», совершившая интервенцию в Нарву, зарекомендовала себя как открытая и динамичная компания, которая знает, что сейчас на острие. «Читка, – сказала Скороход, – это мост между театром и современным искусством. И нам очень приятно, что Vaba Lava оказалась готова его построить, а Мярт Меос (руководитель основной площадки Vaba Lava в Таллинне – прим. ред.) отреагировал так оперативно».
На самом деле эта форма демонстрации пьесы давно поселилась в лучших театрах мира. Причина – простота условий и эффективность на выходе. Это не дорогой костюмный спектакль, а чтение пьесы одним или несколькими чтецами с элементами актерской игры. Тут важны интонация, тембр голоса, приемы выразительности – речь, оживляющая текст.
На свободном русском
Ежегодно на конкурс «Любимовки» подается около 700 пьес молодых и уже заявивших о себе драматургов. Программа в Нарве сочетает как прославленные имена, такие как Павел Пряжко из Беларуси с пьесой «Шашлыки» или Андрей Стадников (Москва) с пьесой «Япония», так и новые – например, киевлянка Ирина Серебрякова с пронзительной работой «В инстаграме мы будем жить вечно» или Тимур Тимеркаев и его «Сонная рыба». А читка пьесы «Песни падающих в лифте», написанной коллективом непрофессиональных режиссеров, будет полностью сделана силами непрофессиональных актеров. Такая форма сотворчества – это, пожалуй, самое интересное, ради чего придуманы фестивали формата «Любимовки».
Режиссерами читок в основном выступили, конечно, профессионалы. Именитый Никита Бетехтин, уехавший в Германию после антивоенных постов в соцсетях. Тесно связанный в прошлом с «Любимовкой» Михаил Дурненков – один из лидеров российской «новой драмы», ныне уехавший в Финляндию по тем же самым причинам. Читки могут ставить и актеры. Здесь это сделают переехавший в Эстонию из Украины Виктор Марвин и актриса Русского театра в Таллинне Татьяна Космынина, которые привезут с собой собственные команды чтецов. Ставят свои читки и сама Юлия Ауг, и ее коллега по международным программам «Свободной сцены» Харальд Розенстрём – норвежский актер, уехавший в конце 2000-х годов в Москву, учившийся у Кирилла Серебренникова и несколько лет игравший под его началом в ныне разгромленном «Гоголь-центре».
Постепенно вовлекая
Руководитель проектов, исполнительный продюсер нарвского центра Анна Калинина признается, что нарвский житель пока относится к площадке с подозрением. «Филиал столичного проекта, что уже вызывает в Нарве беспокойство, показывает в «русском городе» чтото непонятное, – говорит Анна. – Но вот мы летом делали серию мероприятий Kultuurihoov («Культурный двор»), в котором участвовали местные художники и диджеи, а на них ходили смотреть друзья и родственники, их знакомые и так далее. Так что люди постепенно вовлекаются в нашу работу».
По словам Анны, «Любимовка» проходит в сложное время, что только добавляет таким событиям актуальности. «Равнодушных нет, и это уже хорошо, – уверена продюсер. – Есть неопределенность с приездом некоторых гостей. Из России собирались приехать куратор Наталья Скороход и драматург Андрей Стадников. Но в связи с планируемым закрытием границ их могут и не впустить».
Если кто-то и выступит на фестивале в дистанционном формате, вряд ли это испортит качество события. В нынешней ситуации сама инициатива команды Vaba Lava – рискованная, но оправданная. Только так настоящая русская культура может отстоять свою репутацию в мире и продемонстрировать способность к сопротивлению.
«Любимовка»
Фестиваль молодой драматургии, открывающий и раскручивающий новые имена.
24, 25 сентября Vaba Lava, Нарва, ул. Линда, 2
• 1990 – основан драматургами Михаилом Рощиным, Алексеем Казанцевым, Виктором Славкиным, театроведом Юрием Рыбаковым и другими.
• 1990–2001 – фестиваль проводился в исторической подмосковной усадьбе Константина Станиславского, которая и дала ему название.
• 1995 – в оргкомитет фестиваля вошли лидеры движения «Новая драма» и основатели «Театр.doc» Елена Гремина и Михаил Угаров.
• 2007 – арт-директором фестиваля стала ведущий театральный критик, обозреватель журнала «Афиша» Елена Ковальская.
• 2013 – дирекцию фестиваля возглавил ведущий драматург России Михаил Дурненков.
• 2019 – полное обновление команды фестиваля.
• 2022 – превращение в мигрирующий международный проект в связи с войной России в Украине.