Театральный фестиваль «Любимовка» едет в Нарву

На пресс-конференции, которую нарвский театральный центр устраивал 12 сентября, его художественный руководитель Юлия Ауг сказала, что по всем известным причинам проведение такого фестиваля в России сейчас невозможно. «Независимое сценическое искусство может быть там только в подполье. А театру нужны пространство и зритель», – напомнила актриса и режиссер.

Нужна динамика

Подключившаяся по видеосвязи куратор фестиваля, театровед из Петербурга Наталья Скороход ответила на вопрос одного из эстонских коллег, почему именно Нарва стала зарубежной площадкой «Любимовки» в Эстонии. «Мы подумали, что было бы очень красиво, если честь принять у себя фестиваль будет оказана именно странам Балтии», – отметила Скороход. По ее словам, велись переговоры с русскими театрами в Риге и Вильнюсе, но там договоренности пока не достигнуты.

Государственные театры не очень расторопны во многих странах, а не только в России, где почти не осталось частных. Тогда как таллиннская «Свободная сцена», совершившая интервенцию в Нарву, зарекомендовала себя как открытая и динамичная компания, которая знает, что сейчас на острие. «Читка, – сказала Скороход, – это мост между театром и современным искусством. И нам очень приятно, что Vaba Lava оказалась готова его построить, а Мярт Меос (руководитель основной площадки Vaba Lava в Таллинне – прим. ред.) отреагировал так оперативно».