Быстрый рост индекса цен на жилье продолжился и во втором квартале

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.

По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, в сравнении со вторым кварталом прошлого года цены на квартиры выросли на 27,3%, а цены на дома — на 27,8%. «Во втором квартале в сравнении с первым кварталом цены на квартиры выросли на 9%, а цены на дома на 6,1%», – добавила Сяйнаст.

Фото: Департамент статистики.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, во втором квартале повысился по сравнению с первым кварталом на 8% и на 21,9% в сравнении со вторым кварталом 2021 года.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.

Главным представителем общественного интереса к статистической работе «Индекс цен на жилье» является Министерство финансов, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные. Данные помогают получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.