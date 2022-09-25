Fotografiska представляет: снимки Энди Уорхола в Эстонии

Энди Уорхол – это азбука современности

Всю жизнь он менял окружающий мир скандалами разного калибра. Родившийся в небогатой семье русинов, – эмигрантов из Словакии, – Уорхол в 35 лет купил дом на Манхэттене, заработав на него коммерческой иллюстрацией для журналов типа Vogue и Harper’s Bazaar. Манера Уорхола стала узнаваемой в рекламе ранних 1950-х, что позволило ему в свободное время сочинить свой метод – гибрид фото- и литографии, где на равных тиражировались банки супа и знаменитости. Эти работы и сделали его имя нарицательным. В 1960-е Нью-Йорк взрывался перформансами, акциями и съемками на «Фабрике Энди Уорхола», дававшей работу сотням людей. Сам фабрикант снимал в это время десятки андеграундных фильмов, а с конца 1970-х увлекся съемкой на «Полароид», не оставляя работы в других техниках. При жизни он застал самое начало своего культа. К концу XX века средняя стоимость его работ выросла более чем на 3000%. Уорхол и сегодня остается самой известной фигурой современного искусства.

Ян Левченко.