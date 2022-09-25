Вечер 23 сентября в центре Fotografiska начнется с открытия дерзкой выставки Photo Factory одного из ключевых деятелей мирового поп-арта Энди Уорхола. Музыкальное сопровождение подготовили диджеи Сийм и Лаура Нестор. Вдохновленные вечеринками Factory, они составили микс от классического рока до современной электроники. Руководитель выставочного отдела Fotografiska Маарья Лоорентс рассказала Postimees, что значит для Эстонии предстоящее событие.
Fotografiska представляет: снимки Энди Уорхола в Эстонии
«Открытие выставки Уорхола в Таллинне – настоящее чудо, ведь наши возможности и количество публики несравнимы с другими европейскими столицами. Но предпринятые усилия наконец-то принесли плоды: нам удалось убедить владельца коллекции, что представление работ Уорхола в Таллинне увенчается успехом», – сказала Лоорентс.
На выставке зрители увидят много работ Уорхола, которые крайне редко выставляются на публике. В большинстве своем король поп-арта XX века фиксировал изображения объектов на «Полароид», камеру такого типа он всегда носил с собою. Мало кто упоминает и тот факт, что многие его графические работы основаны на лично сделанных фотографиях. В них он черпал вдохновение для многих своих знаменитых шедевров, таких как банки с супом «Кэмпбелл» или Мэрилин Монро.
По словам Маарьи Лоорентс, наша культура прочно усвоила эстетику Энди Уорхола, он стал частью повседневного дизайна. Сейчас трудно представить себе шок, смущение и восторг, которые сопровождали его первые выставки. «Он одновременно смехотворен и гениален. Это самое настоящее поп-искусство – чистое, острое, вдохновляющее. Прямой вызов, в то же время повергающий в замешательство. С самого начала его творчество колебалось на грани искусства и коммерции, и ему, как никому другому, удавалось реализоваться в обеих сферах. Недаром его ателье называлось «Фабрика». На выставке зритель увидит редкие полароидные снимки Уорхола, на которых запечатлены и ателье художника, и самые знаменитые лица своего времени – Боб Дилан, Мик Джаггер, Дэвид Боуи, Долли Партон и многие другие.
Энди Уорхол – это азбука современности
Всю жизнь он менял окружающий мир скандалами разного калибра. Родившийся в небогатой семье русинов, – эмигрантов из Словакии, – Уорхол в 35 лет купил дом на Манхэттене, заработав на него коммерческой иллюстрацией для журналов типа Vogue и Harper’s Bazaar. Манера Уорхола стала узнаваемой в рекламе ранних 1950-х, что позволило ему в свободное время сочинить свой метод – гибрид фото- и литографии, где на равных тиражировались банки супа и знаменитости. Эти работы и сделали его имя нарицательным. В 1960-е Нью-Йорк взрывался перформансами, акциями и съемками на «Фабрике Энди Уорхола», дававшей работу сотням людей. Сам фабрикант снимал в это время десятки андеграундных фильмов, а с конца 1970-х увлекся съемкой на «Полароид», не оставляя работы в других техниках. При жизни он застал самое начало своего культа. К концу XX века средняя стоимость его работ выросла более чем на 3000%. Уорхол и сегодня остается самой известной фигурой современного искусства.
Ян Левченко.
ВЫСТАВКА
- Энди Уорхол (1928–1987), американский художник-суперзвезда, один из зачинателей поп-арта, совершивший революцию тиражных изображений в искусстве
- Выставка Photo Factory
- 23 – 26 сентября в Таллинне, в центре Fotografiska