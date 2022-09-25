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Fotografiska представляет: снимки Энди Уорхола в Эстонии

Ральф Саутер
, кинокритик
Fotografiska представляет: снимки Энди Уорхола в Эстонии
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Автопортрет Энди Уорхола на аукционе Sotheby’s. Июнь 2022.
Автопортрет Энди Уорхола на аукционе Sotheby’s. Июнь 2022. Фото: TOBY MELVILLE/REUTERS

Вечер 23 сентября в центре Fotografiska начнется с открытия дерзкой выставки Photo Factory одного из ключевых деятелей мирового поп-арта Энди Уорхола. Музыкальное сопровождение подготовили диджеи Сийм и Лаура Нестор. Вдохновленные вечеринками Factory, они составили микс от классического рока до современной электроники. Руководитель выставочного отдела Fotografiska Маарья Лоорентс рассказала Postimees, что значит для Эстонии предстоящее событие.

«Открытие выставки Уорхола в Таллинне – настоящее чудо, ведь наши возможности и количество публики несравнимы с другими европейскими столицами. Но предпринятые усилия наконец-то принесли плоды: нам удалось убедить владельца коллекции, что представление работ Уорхола в Таллинне увенчается успехом», – сказала Лоорентс.

На выставке зрители увидят много работ Уорхола, которые крайне редко выставляются на публике. В большинстве своем король поп-арта XX века фиксировал изображения объектов на «Полароид», камеру такого типа он всегда носил с собою. Мало кто упоминает и тот факт, что многие его графические работы основаны на лично сделанных фотографиях. В них он черпал вдохновение для многих своих знаменитых шедевров, таких как банки с супом «Кэмпбелл» или Мэрилин Монро.

По словам Маарьи Лоорентс, наша культура прочно усвоила эстетику Энди Уорхола, он стал частью повседневного дизайна. Сейчас трудно представить себе шок, смущение и восторг, которые сопровождали его первые выставки. «Он одновременно смехотворен и гениален. Это самое настоящее поп-искусство – чистое, острое, вдохновляющее. Прямой вызов, в то же время повергающий в замешательство. С самого начала его творчество колебалось на грани искусства и коммерции, и ему, как никому другому, удавалось реализоваться в обеих сферах. Недаром его ателье называлось «Фабрика». На выставке зритель увидит редкие полароидные снимки Уорхола, на которых запечатлены и ателье художника, и самые знаменитые лица своего времени – Боб Дилан, Мик Джаггер, Дэвид Боуи, Долли Партон и многие другие.

Энди Уорхол – это азбука современности

Всю жизнь он менял окружающий мир скандалами разного калибра. Родившийся в небогатой семье русинов, – эмигрантов из Словакии, – Уорхол в 35 лет купил дом на Манхэттене, заработав на него коммерческой иллюстрацией для журналов типа Vogue и Harper’s Bazaar. Манера Уорхола стала узнаваемой в рекламе ранних 1950-х, что позволило ему в свободное время сочинить свой метод – гибрид фото- и литографии, где на равных тиражировались банки супа и знаменитости. Эти работы и сделали его имя нарицательным. В 1960-е Нью-Йорк взрывался перформансами, акциями и съемками на «Фабрике Энди Уорхола», дававшей работу сотням людей. Сам фабрикант снимал в это время десятки андеграундных фильмов, а с конца 1970-х увлекся съемкой на «Полароид», не оставляя работы в других техниках. При жизни он застал самое начало своего культа. К концу XX века средняя стоимость его работ выросла более чем на 3000%. Уорхол и сегодня остается самой известной фигурой современного искусства.

Ян Левченко.

ВЫСТАВКА

  • Энди Уорхол (1928–1987), американский художник-суперзвезда, один из зачинателей поп-арта, совершивший революцию тиражных изображений в искусстве
  • Выставка Photo Factory
  • 23 – 26 сентября в Таллинне, в центре Fotografiska
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