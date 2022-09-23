Раскопки у советского памятника Раади были завершены в прошлую пятницу. Хотя советская пропаганда говорила о тысячах похороненных, было найдено и эксгумировано лишь 230.
Останки, извлеченные из воинской могилы Раади, будут захоронены на кладбище Рахумяэ
По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, останки будут захоронены на Рахумяэском кладбище, где есть два больших могильных участка. В одном из них будут захоронены останки 165 мирных жителей, казненных в Леммаци, а во втором будут останки 65 красноармейцев, павших в Тарту и его окрестностях.
Город в сотрудничестве с Эстонским военным музеем отметит новые могилы каменными табличками. «Кладбище – это место последнего упокоения, и мы верим, что те, кто посещает кладбище, уважают этот покой», – сказал Клаас.
Время захоронения еще не согласовано, оно должно быть в середине октября.
Воинские захоронения Раади частично простирались под бывшим мемориалом, и, по-видимому, некоторые могилы были разрушены при установке памятника в 1975 году.
Данные советского времени говорили о нескольких тысячах захороненных в Раади, но это оказалось явным преувеличением.
12 сентября бронзовая скульптура у братской могилы была перенесена и передана в коллекцию Тартуского городского музея. К настоящему времени территория выровнена, и она будет озеленена в соответствии с остальной частью парка.