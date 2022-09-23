Останки, извлеченные из воинской могилы Раади, будут захоронены на кладбище Рахумяэ

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, останки будут захоронены на Рахумяэском кладбище, где есть два больших могильных участка. В одном из них будут захоронены останки 165 мирных жителей, казненных в Леммаци, а во втором будут останки 65 красноармейцев, павших в Тарту и его окрестностях.

Город в сотрудничестве с Эстонским военным музеем отметит новые могилы каменными табличками. «Кладбище – это место последнего упокоения, и мы верим, что те, кто посещает кладбище, уважают этот покой», – сказал Клаас.

Время захоронения еще не согласовано, оно должно быть в середине октября.

Воинские захоронения Раади частично простирались под бывшим мемориалом, и, по-видимому, некоторые могилы были разрушены при установке памятника в 1975 году.

Данные советского времени говорили о нескольких тысячах захороненных в Раади, но это оказалось явным преувеличением.