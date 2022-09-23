Как российская оппозиция за рубежом борется с войной Путина. Почему сторонники Навального – это «агенты ФСБ», а вопросы Rus.Postimees похожи на троллинг или пропаганду. Об этом мы поговорили с ветераном демократической оппозиции РФ Константином Боровым.
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Оппозиция РФ в изгнании ⟩ «На другом конце этой истории – трибунал с повешением»
Экс-депутат Госдумы Константин Боровой дал интервью Rus.Postimees
«На другом конце этой истории – трибунал с повешением»
* Константин Боровой с 2014 года проживает в США. По словам оппозиционера, он принял решение в срочном порядке покинуть Россию из-за непрекращающейся слежки за ним.
Этот разговор состоялся 16 сентября, до объявления мобилизации в РФ.
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