Оппозиция РФ в изгнании ⟩ «На другом конце этой истории – трибунал с повешением»

Константин Боровой видит в сторонниках Навального агентов ФСБ, а в журналистах Rus.Postimees троллей и пропагандистов, что не мешает ему просить деньги за интервью.

Как российская оппозиция за рубежом борется с войной Путина. Почему сторонники Навального – это «агенты ФСБ», а вопросы Rus.Postimees похожи на троллинг или пропаганду. Об этом мы поговорили с ветераном демократической оппозиции РФ Константином Боровым.