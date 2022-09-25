Многие слышали, что злоупотребление кофе и чаем меняет цвет зубов. Правила тут простые – если напиток красит белую чашку, он покрасит и белую зубную эмаль.
Вредные привычки портят зубы
Зубную эмаль повредит также и употребление слишком горячего напитка. При этом кислотность кофе более высокая, и это значит, что для зубов он вреднее, чем черный или зеленый чай.
Имеет смысл взять за правило пить воду или полоскать водой рот после кофе – или чаепития. При этом вода не должна быть слишком холодной. Но зубы лучше сразу после этого не чистить – это может навсегда испортить их. Полоскания водой вполне достаточно.
Кофе и чай – не единственные красители зубов. Менее известен факт, что цвет зубов изменяют цветные соусы и специи ярких цветов, такие как карри и куркума. Помогает здесь все то же употребление воды и полоскание рта.
Лучше через трубочку
Зубам не нравятся кислотные и газированные напитки – соки, смузи, газированная вода, лимонады, вина. Их можно пить через трубочку, тогда кислоты не успеют повредить поверхность зубов. Все газированные напитки имеют повышенную кислотность – это естественное следствие добавления углекислого газа. Поскольку зубная эмаль является минеральной тканью, то даже полезная минеральная вода может повредить поверхность зубов. Впрочем, исследования показывают, что умеренное потребление газированной воды не приводит к значительному повреждению зубов.
Однако все меняется, когда к газированной воде добавлены активные кислотные компоненты, такие как лимонная или фруктовые кислоты. Употребление таких напитков может серьезно повредить зубную эмаль, стать причиной износа и чувствительности зубов, а также способствовать возникновению кариеса. Несомненно, жажду следует утолять обычной негазированной питьевой водой, а не газированной водой с лимоном.
Зубы не любят перекусы
За 2–2,5 часа наш организм может нейтрализовать кислотную среду во рту, которая создается там после каждого приема пищи. Но если часто перекусывать, кислотная среда дольше держится во рту, и это портит зубы. Поэтому следует ограничить перекусы, чтобы между приемами пищи проходило минимум три часа.
Вредным для зубов также является одновременное употребление горячей и холодной пищи. Кофе с мороженым может показаться заманчивой идеей, но зубам она не понравится. Может даже треснуть зубная эмаль. Следует также помнить, что зубы предназначены для пережевывания пищи, а не для разгрызания орехов, открытия бутылок или очистки семечек от кожуры.
Продукты без сахара или с его низким содержанием – вот настоящие друзья зубов. Дружественной к ним является еда, стимулирующая слюноотделение, – она нейтрализует кислотность. Все, что не задерживается во рту надолго и не прилипает к зубам, не приносит им ощутимого вреда.
Например, молочные продукты без сахара. Сыр стимулирует слюноотделение и может нейтрализовать во рту кислотную среду. Употребление орехов до и после еды снижает силу кислотного воздействия на зубы благодаря высокому содержанию кальция и жиров. Хорошая новость для любителей шоколада: благодаря высокому содержанию жиров шоколад – сладость относительно безвредная для зубов!
Полезны, но не для зубов
Продукты, вредные для зубов, к сожалению, преобладают. В целом это все сладкое и кислое, все, что трудно пережевывается и прилипает к зубам. Список большой: картофельные чипсы, печенье, ириски, леденцы на палочке, карамельные конфеты, соусы на уксусной основе, кетчуп, соевый соус, соки, вино, жареные подсолнечные семечки, сухарики со вкусами, чесночный хлеб. Даже такие на первый взгляд безобидные и полезные продукты, как изюм и сушеные фрукты, с точки зрения зубов скорее вредны – они сладкие, кислые и норовят прилипнуть к зубам.
Может возникнуть желание чистить зубы после каждого приема пищи, но двух раз в день вполне достаточно. Утром – сразу после пробуждения. После еды можно только прополоскать рот, воспользоваться зубной нитью или пожевать жевательную резинку без сахара.
Что содержит зубная паста
• Отбеливающие зубные пасты – перекись водорода или кальция, синий коварин, бикарбонат натрия, сода, древесный уголь.
• Для снижения чувствительности – нитрат калия, фторид олова, аргинин.
• Для укрепления эмали – силикат кальция, фосфат натрия.
• Универсальные – фтор, который впитывается в поверхность эмали и проникает в труднодоступные места.
• Зубы следует чистить фторовой пастой две минуты, тогда поверхность зубов становится более твердой и устойчивой к атакам бактерий. Для максимального действия фтора после чистки рот не следует полоскать водой, достаточно просто выплюнуть зубную пасту.
Источник: аптекарь сети BENU Трийн Хирвлаан, PM Здоровье