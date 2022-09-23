Премьер-министр Финляндии: «Российский туризм необходимо остановить, но сказать проще, чем сделать»

Глава правительства Санна Марин прокомментировала в парламенте ситуацию на границе Финляндии и России. Правительство Финляндии обдумывает возможность ужесточить правила въезда в страну после того, как Россия объявила частичную мобилизацию.

Премьер-министр Санна Марин прокомментировала текущую ситуацию с визами и пересечением финской границы. По ее словам, объявленная в России частичная мобилизация требует от финских властей переоценки возможных рисков, угрожающих безопасности Финляндии.

«Это необходимо сделать как можно быстрее», – заявила Марин.

Премьер также прокомментировала вопрос выдачи россиянам финских виз.

«Туристические поездки и транзит необходимо остановить, но как именно это сделать – вопрос сложный», – сказала Марин.

Если по оценкам пограничных служб ситуация с безопасностью на финляндско-российской границе изменится в худшую сторону, то необходимы меры, с помощью которых можно будет ограничить въезд людей из России.

Финляндия уже ранее искала способы ограничить проезд российских транзитных туристов, использующих страну как перевалочный пункт на пути в другие европейские страны. Так, финны обратились к Комиссии ЕС с просьбой ограничить въезд россиян на территорию Евросоюза.

Финляндия также попросила Еврокомиссию составить общие для всех стран Шенгенской зоны рекомендации об аннулировании виз или введения запрета на въезд отдельных граждан РФ.

Сегодня в ходе парламентского часа Марин заявила, что правительство готово принять меры, призванные остановить туризм из России.

Ранее глава финского МИДа Пекка Хаависто заявил, что не существует никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых в Финляндию, и финны срочно подготавливают решение по туристическим визам для россиян.