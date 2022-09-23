На месте бывших теплиц Кадака раскинулся обширный парк

Уус-Мустамяэ, где первые дома сданы еще в 2019 году, а в течение семи лет будет в общей сложности 850 новых квартир, станет самым современным микрорайоном в Мустамяэ. На месте ранее неиспользованного пустыря бывшего садоводства Кадака раскинулся недавно открывшийся тщательно спланированный парк площадью 7000 м2 с игровыми площадками, фруктовыми деревьями, местом для пикника, открытым тренажерным залом и уникальным трюковым треком.

По словам менеджера по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя, самая современная новостройка в Мустамяэ нравится клиентам. «Этот микрорайон предпочитают покупатели, которые хотят жить немного вдали от городского шума и суеты, но для которых важна полноценная жилая среда и быстрое сообщение с центром города», — сказал Лааноя.