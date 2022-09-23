В самом центре микрорайона Уус-Мустамяэ девелопер Bonava разбил парк площадью почти 7000 м2, в котором можно проводить досуг всей семьей. На открытии парка состоялось мероприятие для жителей района, а парк был передан в ведение управы Мустамяэ.
На месте бывших теплиц Кадака раскинулся обширный парк
Уус-Мустамяэ, где первые дома сданы еще в 2019 году, а в течение семи лет будет в общей сложности 850 новых квартир, станет самым современным микрорайоном в Мустамяэ. На месте ранее неиспользованного пустыря бывшего садоводства Кадака раскинулся недавно открывшийся тщательно спланированный парк площадью 7000 м2 с игровыми площадками, фруктовыми деревьями, местом для пикника, открытым тренажерным залом и уникальным трюковым треком.
По словам менеджера по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя, самая современная новостройка в Мустамяэ нравится клиентам. «Этот микрорайон предпочитают покупатели, которые хотят жить немного вдали от городского шума и суеты, но для которых важна полноценная жилая среда и быстрое сообщение с центром города», — сказал Лааноя.
На сегодняшний день в 440 квартирах уже живут счастливые новоселы. Рядом с микрорайоном находятся школы и детские сады, школа по интересам, центры «Мустика» и «Мустамяэ».