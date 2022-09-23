Эстонские брейкеры завоевывают призовые места на чемпионатах мира и рвутся на Олимпийские игры

Вадим: Нам в какой-то степени было и тогда нормально: у нас же спортивное прошлое, мы привыкли тренироваться системно. Адаптировали наш спортивный опыт к тренировкам по брейку.

Дмитрий: Кроме того, мы ставили цели. Выучить к определенному сроку какой-то элемент. На самом деле, при таком подходе проще и легче идти к цели. А цели уже одна за другой: сначала осваиваешь элемент, потом уже идешь с кем-то соревноваться, потом новая задача - поехать на крупные соревнования, потом уже цель - победить. Это спортивное начало и нам очень повезло, что в нашей команде все были со спортивным настроем, то есть изначально мотивированы. Когда мы начинали, нас было восемь человек. За годы из старого состава по разным причинам отсеялись все, остались мы вдвоем. Но это нормально, это жизнь. А мы с братом начали тренировать. Сейчас, благодаря нашим шишкам и опыту, мы очень быстро выводим своих учеников на хороший уровень. Но когда мы с Вадимом начинали, вся Эстония училась так же, как мы: по видеоклипам. Конечно, с тренером мы могли бы лучше и быстрее, но никто из нас не жалеет о пройденном пути.

– Как вы думаете, почему брейкинг включили в программу Олимпийских игр?