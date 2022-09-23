Автомобилист без остановки пересек погранпункты Эстонии и России

Пограничники стали выяснять обстоятельства инцидента, а также связались с коллегами на российской стороне. Выяснилось, что машина таким же образом, без остановки, миновала контрольный пункт по другую сторону границы. Нарушителя задержали на территории российского погранпункта, пояснил руководитель бюро погранохраны Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу.

Он добавил, что поздно вечером водителя и его автомобиль отправили обратно из России в Эстонию, затем его задержали в Лухамаа: «Поскольку у него не было оснований для въезда в Россию, его туда не пустили».

В ходе проверки было выявлено, что он является гражданином Латвии, транспортное средство не было зарегистрировано. Кроме того, у него не было документа, подтверждающего право на управление транспортным средством.