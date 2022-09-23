Россия объявила, что запланированная на субботу проверка отключения электросети Калининграда будет отменена. Премьер-министр Кая Каллас подтвердила в заявлении Raadio 2, что такое сообщение действительно прозвучало.
Кая Каллас: Россия отменила десинхронизацию стран Балтии от своей энергосистемы
В телеобращении в четверг вечером премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония должна быть готова к перебоям в подаче электроэнергии, поскольку у России есть план протестировать отключение Калининграда от полосы частот электроснабжения России и Беларуси. В интервью Raadio 2 сегодня утром премьер-министр сообщила, что Россия объявила об отмене разделительного испытания. При этом Каллас не исключила, что это может произойти и в другое время.
Elering, сетевой оператор, отвечающий за безопасность электроснабжения в Эстонии, подтвердил в пятницу утром, что он готов вместе с другими операторами балтийской энергосистемы при необходимости синхронизировать балтийские страны с электроэнергетической системой континентальной Европы.
По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, страны Балтии годами готовились к выходу из энергосистемы России и Беларуси.
В субботу Россия планировала попытаться отключить Калининград от российской и белорусской энергосистемы. В настоящее время в нее также входят страны Балтии.