Кая Каллас: Россия отменила десинхронизацию стран Балтии от своей энергосистемы

В телеобращении в четверг вечером премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония должна быть готова к перебоям в подаче электроэнергии, поскольку у России есть план протестировать отключение Калининграда от полосы частот электроснабжения России и Беларуси. В интервью Raadio 2 сегодня утром премьер-министр сообщила, что Россия объявила об отмене разделительного испытания. При этом Каллас не исключила, что это может произойти и в другое время.