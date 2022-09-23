По словам главы Elering Таави Вескимяги, Россия может отключить Балтийский регион от своей энергосистемы всего за несколько минут. В случае реализации сценария угрозы Эстония будет подключена к электросети континентальной Европы в течение 12 часов.
Видео и блог ⟩ Вескимяги: Россия может отключить Эстонию от своей энергосистемы за несколько минут
По словам руководителя Elering, реализация такой угрозы более вероятна, чем раньше. «О риске экстренного отделения от единой энергосистемы России известно давно. Сегодня риски изменились. Но это изменение произошло из-за общей ситуации с безопасностью, а не конкретно из-за рынка электроэнергии», – сказал Вескимяги.
По словам руководителя Elering, страны Балтии окончательно будут готовы к разделению к концу 2025 года, так как это требует крупных инвестиций в инфраструктуру. «Конечно, мы можем справиться с раздельной работой Балтийской энергосистемы и сегодня. Но это, очевидно, будет означать дополнительные расходы для потребителей», – добавил Вескимяги, подтвердив, что в случае внезапной десинхронизации свет останется включенным, а дома останутся теплыми.
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