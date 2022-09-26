Зима неотвратимо приближается и несет с собой такие же неотвратимые счета. Можно экономить на еде, можно экономить на топливе. Чего уж там, можно экономить даже на здоровье. Но сэкономить на счетах удается лишь единицам. Поэтому многие ждут зиму с ужасом.
От редакции ⟩ Правительство раздает советы, а само не экономит
Наши правители делают все, чтобы подготовить население к суровой зиме. Пока, правда, в основном морально. А также практично – щедро раздают советы и раскрывают секреты экономии. Несомненно, это должно помочь нам пережить трудные времена.
Например, первый дельный совет поступил от бывшего министра юстиции Марис Лаури, которая порекомендовала заменить уплотнители на окнах. Спасибо, конечно. Можно ведь их и одеялами заложить.
А можно поставить в пример депутата парламента Сирет Котка. Войдя в историю как жена оскандалившегося народного избранника и заклинателя коз Мартина Репинского, она, оказывается, не только владеет тремя квартирами в столице, но еще и получает компенсацию в размере 20 процентов от своей зарплаты (5477 евро) на съемное жилье, поскольку прописана в Вяйке-Маарья. У этой женщины, которая подчеркивает, что является матерью-одиночкой, стоит поучиться экономии и мудрому распределению средств. Жаль только, что некоторая часть населения страны не может похвастаться не то что тремя, но даже одной собственной квартирой. А большая часть пашет на кредиты и подскочившую ставку Euribor. К тому же все эти люди явно не члены парламента. Какие уж тут компенсации...
Еще один чудесный совет от какого-то евродепутата озвучила наша премьер-министр. В свете нынешних цен энергоемким предприятиям, возможно, имеет смысл на какой-то период закрыться. Поспишь полгодика, просыпаешься – а уже весна, птички щебечут, батареи холодные. А кризис? Не знаем ничего, мы же спали! Вот только никто не дал нам совета, как уговорить работников перекантоваться эти полгода без зарплат. К тому же аренду помещения при заключенном договоре так или иначе нужно оплачивать, закрыли вы производство или нет... Почему нам никто не посоветовал, как правильно питаться солнечным светом? Правда, с ним тоже не получится – солнце в Эстонии даже летом показывают через день.
Мы искренне признательны нашим вождям за беспокойство. Но что нам делать, если мы уже заменили уплотнители, научились мыться холодной водой за три минуты, умудряемся запустить стиралку в 3 часа 43 минуты, когда тарифы на электричество самые выгодные, готовы кипятить воду на свечах и умеем по пять раз использовать пакетик чая?
Вы так чудесно учите нас экономить. Но почему бы вам не начать с себя? Неприличные по нынешним временам повышения зарплат «предусмотрены законом». Но история знает немало примеров, когда неудобные законы с легкостью переписывались. Особенно когда узнаешь размер зарплаты нового «главного лесничего» RMK. А когда выясняется, что «он попросил, а ему и дали», возникает следующий вопрос – а что, так можно было, да? Можно конечно. Только не нам – мы должны пахать, чтобы оплачивать этот бесконечный праздник жизни народных избранников и сочувствующих.
Простите за неудобные слова, но придется их произнести. Мы от правительства ждем не советов, а помощи. Не прокламаций, а компенсаций. Не дров на политическом пикете, а реальных шагов – в том числе и по сокращению ваших собственных расходов. Чтобы мы наконец-то начали жить, а не выживать.