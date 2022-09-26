От редакции ⟩ Правительство раздает советы, а само не экономит

Наши правители делают все, чтобы подготовить население к суровой зиме. Пока, правда, в основном морально. А также практично – щедро раздают советы и раскрывают секреты экономии. Несомненно, это должно помочь нам пережить трудные времена.

Например, первый дельный совет поступил от бывшего министра юстиции Марис Лаури, которая порекомендовала заменить уплотнители на окнах. Спасибо, конечно. Можно ведь их и одеялами заложить.

А можно поставить в пример депутата парламента Сирет Котка. Войдя в историю как жена оскандалившегося народного избранника и заклинателя коз Мартина Репинского, она, оказывается, не только владеет тремя квартирами в столице, но еще и получает компенсацию в размере 20 процентов от своей зарплаты (5477 евро) на съемное жилье, поскольку прописана в Вяйке-Маарья. У этой женщины, которая подчеркивает, что является матерью-одиночкой, стоит поучиться экономии и мудрому распределению средств. Жаль только, что некоторая часть населения страны не может похвастаться не то что тремя, но даже одной собственной квартирой. А большая часть пашет на кредиты и подскочившую ставку Euribor. К тому же все эти люди явно не члены парламента. Какие уж тут компенсации...