Тициано Сиверо, штурман двукратного чемпиона мира по автогонкам Мики Биазьона, попал в тяжелое ДТП и борется за жизнь. В 64-летнего итальянца, ехавшего на матороллере, въехал легковой автомобиль.
Двукратный чемпион мира по ралли попал в тяжелое ДТП и борется за жизнь
Двукратный чемпион мира по ралли попал в тяжелое ДТП и борется за жизнь
Несчастье произошло в среду в Италии, на острове Эльба, где Сиверо живет уже много лет. Он ехал на мотороллере, но на перекрестке столкнулся с вылетевшим со встречной полосы автомобилем.
Бывшего штурмана в ходе аварии отбросило почти на 10 м от его транспортного средства. Мужчину на вертолете доставили в больницу. Состояние гонщика оценивается как тяжелое, врачи борются за его жизнь.
Команда Сиверо-Биазьон дважды (в 1988 и 1989 годах) становились чемпионами на легендарной Lancia Delta Integral. Биазьон на протяжении карьеры выиграл 17 гонок чемпионатов мира, на 16 гонках его штурманом был Тициано Сиверо.
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