Двукратный чемпион мира по ралли попал в тяжелое ДТП и борется за жизнь

Несчастье произошло в среду в Италии, на острове Эльба, где Сиверо живет уже много лет. Он ехал на мотороллере, но на перекрестке столкнулся с вылетевшим со встречной полосы автомобилем.

Бывшего штурмана в ходе аварии отбросило почти на 10 м от его транспортного средства. Мужчину на вертолете доставили в больницу. Состояние гонщика оценивается как тяжелое, врачи борются за его жизнь.