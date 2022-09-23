Протесты в Иране, которые были спровоцированы смертью молодой женщины, арестованной полицией нравов, унесли жизни 11 человек. Среди погибших три сотрудника сил безопасности, сообщили сегодня информационные агентства.
Для подписчиков
«Нет платку, да – свободе и равенству!»: протесты в Иране уносят жизни людей
«Нет платку, да – свободе и равенству!»: протесты в Иране уносят жизни людей
Причиной общественного гнева является смерть 22-летней Махсы Амин, которая была арестована якобы за нарушение строгого дресс-кода для женщин, о чем в прошлую пятницу объявила полиция нравов. Сообщается, что Амин неправильно носила хиджаб.
Ключевые слова