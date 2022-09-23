«Левадия» сообщает, что клуб прекратил сотрудничество с главным тренером основной команды Максимом Калиниченко.
Не прошло и десяти дней. «Левадия» и Максим Калиниченко завершили сотрудничество
Напомним, что 43-летний украинский специалист Максим Калиниченко 13 сентября был назначен новым главным тренером «Левадии». Контракт был рассчитан до конца 2023 года, с опцией продления ещё на два года.
Однако неделю спустя сотрудничество было расторгнуто.
«В последние дни мы много общались и советовались как с игроками, так и с тренерами, сказал президент «Левадии» Виктор Левада. - Проанализировав всю ситуацию, мы пришли к выводу, что в нынешнем положении и такой обстановке команде будет крайне сложно добиться поставленных целей. Желаем Максиму успехов в дальнейшем».
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Никита Андреев, который до этого был помощником главного тренера и руководил дублем U21.
До конца сезона руководить командой U21 будет Артём Артюнин.