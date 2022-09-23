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Не прошло и десяти дней. «Левадия» и Максим Калиниченко завершили сотрудничество

rus.postimees.ee
Не прошло и десяти дней. «Левадия» и Максим Калиниченко завершили сотрудничество
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Новый главный тренер ФКИ Левадия Максим Калиниченко (слева) и президент клуба Виктор Левада.
Новый главный тренер ФКИ Левадия Максим Калиниченко (слева) и президент клуба Виктор Левада. Фото: Katariina Peetson, JK Levadia

«Левадия» сообщает, что клуб прекратил сотрудничество с главным тренером основной команды Максимом Калиниченко.

Напомним, что 43-летний украинский специалист Максим Калиниченко 13 сентября был назначен новым главным тренером «Левадии». Контракт был рассчитан до конца 2023 года, с опцией продления ещё на два года.

Однако неделю спустя сотрудничество было расторгнуто.

«В последние дни мы много общались и советовались как с игроками, так и с тренерами, сказал президент «Левадии» Виктор Левада. - Проанализировав всю ситуацию, мы пришли к выводу, что в нынешнем положении и такой обстановке команде будет крайне сложно добиться поставленных целей. Желаем Максиму успехов в дальнейшем».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Никита Андреев, который до этого был помощником главного тренера и руководил дублем U21.

До конца сезона руководить командой U21 будет Артём Артюнин.

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