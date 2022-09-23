Навального в пятый раз отправили в ШИЗО

Политика Алексея Навального, находящегося в заключении в колонии №6 во Владимирской области, в пятый раз с начала августа отправили в ШИЗО, сообщила его соратница Кира Ярмыш в пятницу, 23 сентября.

«Навальный снова в ШИЗО. Его выпустили из ШИЗО вчера после 15 суток, отправили на строгие условия содержания, и спустя ночь – снова посадили в ШИЗО на 12 суток, где он сейчас и находится», – написала Ярмыш. По ее словам, администрация прямо сказала Навальному, что его посадили сейчас снова за то, что он наговорил про мобилизацию на прошлом суде.

Навальный СНОВА В ШИЗО. Его выпустили из ШИЗО вчера после 15 суток, отправили на строгие условия содержания, и спустя ночь - снова посадили в ШИЗО на 12 суток, где он сейчас и находится — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 23, 2022

С середины августа Алексея Навального отправляли в ШИЗО четыре раза. В первый раз – на трое суток за то, что он якобы регулярно расстегивал верхнюю пуговицу своей робы. Во второй раз Навальному дали пять суток в ШИЗО, так как он, по мнению администрации колонии, нарушил правила конвоирования, когда его отправили в ШИЗО в первый раз. В третий раз Навальный получил семь суток. По его словам, за то, что он слишком политически активен.

7 сентября Навального отправили в ШИЗО на 15 суток сразу после выхода из изолятора. «Вау, только что я выиграл джекпот. Не успел я выйти из ШИЗО, как они отправили меня обратно в ШИЗО еще на 15 суток и присвоили мне статус злостного нарушителя», – сообщил тогда политик. Таким образом, с 12 августа по 22 сентября Алексей Навальный провел в ШИЗО 35 дней и проведет еще 12.

Руководство колонии лишило Навального адвокатской тайны

9 сентября стали известно, что руководство колонии уведомило Навального, что на его общение с адвокатами больше не распространяется адвокатская тайна. С этого момента все входящие и исходящие адвокатские документы будут подвергаться трехдневной проверке.