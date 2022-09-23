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Эстония завершает миссии в регионе, перешедшем в руки вагнеровцев

Эвелин Калдоя
Эстония завершает миссии в регионе, перешедшем в руки вагнеровцев
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Эстонские военнослужащие, служившие в Мали на базе Гао.
Эстонские военнослужащие, служившие в Мали на базе Гао. Фото: mil.ee

Согласно нынешним планам, в следующем году Эстония отправит на военные миссии на сто солдат меньше, чем в прошлом году, потому что деятельность будет прекращена ​​в основном месте проведения миссии, в Мали.

План иностранных военных миссий на предстоящий год, представленный вчера правительству, в основном включает в себя штабы и подразделения, находящиеся в боеготовности, но базирующиеся на родине.

Весной и летом этого года завершилось участие Эстонии в «Бархане», крупнейшей военной операции в Мали за последние годы, и в созданном под ее крылом отряде специальных операций «Такуба». Причина в том, что малийские власти поссорились с Францией, ведущим государством в этих двух боевых операциях, и решили в прошлом году заключить контракт с наемниками ЧВК Вагнер, связанными с Кремлем.

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