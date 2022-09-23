Эстония завершает миссии в регионе, перешедшем в руки вагнеровцев

План иностранных военных миссий на предстоящий год, представленный вчера правительству, в основном включает в себя штабы и подразделения, находящиеся в боеготовности, но базирующиеся на родине.

Весной и летом этого года завершилось участие Эстонии в «Бархане», крупнейшей военной операции в Мали за последние годы, и в созданном под ее крылом отряде специальных операций «Такуба». Причина в том, что малийские власти поссорились с Францией, ведущим государством в этих двух боевых операциях, и решили в прошлом году заключить контракт с наемниками ЧВК Вагнер, связанными с Кремлем.