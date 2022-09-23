Согласно нынешним планам, в следующем году Эстония отправит на военные миссии на сто солдат меньше, чем в прошлом году, потому что деятельность будет прекращена в основном месте проведения миссии, в Мали.
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Эстония завершает миссии в регионе, перешедшем в руки вагнеровцев
Эстония завершает миссии в регионе, перешедшем в руки вагнеровцев
План иностранных военных миссий на предстоящий год, представленный вчера правительству, в основном включает в себя штабы и подразделения, находящиеся в боеготовности, но базирующиеся на родине.
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