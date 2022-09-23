Расставляем по местам: насколько повышение Euribor повлияет на выплаты по кредитам

Компания Pindi Kinnisvara и прежде публиковала таблицы с процентными ставками, но на сегодня напоминание о них особенно актуально. «В последний раз Euribor был позитивным осенью 2015 года, сейчас же Euribor за шесть месяцев за считанные месяцы от негативного вырос до более чем 1,5 процента», – сказал Сооманн.

«По имеющимся на сегодня данным, Euribor в ближайшие три месяца выше отметки в 3% не вырастет. Для людей, взявших заем в условиях еще негативного Euribor, а также планирующих взять кредит сегодня, мы составили таблицу с данными, какими будут их платежи по кредитам в случае различных сумм займа», – объяснил Сооман. «Следует также учесть, что в последние месяцы стала расти и банковская маржа, приведенные в таблице округленные 2% служат хорошим индикатором в первую очередь для тех, кто уже взял кредит. Остальные ходатаи о кредитах должны считаться с еще большими расходами, поскольку некоторые жилищные кредиты выдаются уже с маржой в 2,3% процента», – добавил Сооман.