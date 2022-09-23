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О ситуации в небе: число рейсов сокращается, а будущее туманно

Мейнхард Пулк
, журналист
О ситуации в небе: число рейсов сокращается, а будущее туманно
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Деловых поездок из Таллиннского аэропорта стало меньше, чем раньше. Предпочтение отдается отдыху и туристическим поездкам.
Деловых поездок из Таллиннского аэропорта стало меньше, чем раньше. Предпочтение отдается отдыху и туристическим поездкам. Фото: Taavi Sepp

Хотя количество пунктов назначения, в которые можно улететь напрямую из Таллиннского аэропорта, не сильно изменилось с допандемийных времен, существенно сократилось как количество самолетов, обслуживающих Таллинн, так и общее число рейсов. Однако влияние менее плотного расписания полетов смягчается за счет использования самолетов больших размеров.

Из-за пандемии одна авиакомпания – easyJet – полностью разорвала отношения с Таллиннским аэропортом. «Причиной стал низкий спрос, вызванный ограничениями на поездки, которые не обеспечили достаточной рентабельности маршрутов, и изменением стратегии авиакомпании», – сказал Кунингас. До пандемии easyJet летал из Таллинна в Милан, Берлин и Лондон.

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