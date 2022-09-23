О ситуации в небе: число рейсов сокращается, а будущее туманно

Деловых поездок из Таллиннского аэропорта стало меньше, чем раньше. Предпочтение отдается отдыху и туристическим поездкам.

Хотя количество пунктов назначения, в которые можно улететь напрямую из Таллиннского аэропорта, не сильно изменилось с допандемийных времен, существенно сократилось как количество самолетов, обслуживающих Таллинн, так и общее число рейсов. Однако влияние менее плотного расписания полетов смягчается за счет использования самолетов больших размеров.