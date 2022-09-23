В Ласнамяэ начнется ремонт внутриквартальных дорог

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, восстановительный ремонт внутриквартальных дорог уже идет почти во всех районах Таллинна.

«Сейчас наступила очередь сразу нескольких объектов в Ласнамяэ, а в скором времени мы продолжим работы и в других районах. Всего в рамках ежегодного ремонта внутриквартальных дорог в этом году будет отремонтировано около 60 объектов по всему городу», – подчеркнул Свет.

По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко, в этом году восстановительный ремонт в районе коснется более 10 объектов.

«Мы начнем работу 26 сентября с парковки, расположенной на улице Катлери, после чего займемся и остальными объектами. Просим жителей в целях безопасности обращать внимание на временные дорожные знаки, а также приносим свои извинения за временные неудобства, неизбежные во время ремонтных работ», – сказала Юрченко.

В ходе восстановительных работ будет обновлено асфальтовое покрытие улиц и тротуаров, заменены пришедшие в негодность бордюрные камни, приведены в порядок канализационные люки. Кроме того, будут проведены работы по озеленению и санитарной обрезке деревьев. Строительные работы в этом году также включают в себя создание парковочных мест в соответствии с проектной документацией по адресу Вилисуу, 5, и на автостоянке Катлери.

В первую очередь строительные работы начнутся на автостоянке Катлери и рядом с домом по адресу Вилисуу, 5. Также восстановительные работы будут проведены на улице Юмера, в районе домов номер 14, 28, 10 и 18; на тротуарах во дворе между домами на ул. Паэкааре 28 и 38; на тротуарах за домами на Паэкааре 22, 20 и 55; на тротуарах на участке между Московским бульваром и ул. Кивила 15, 17 и 21 вплоть до тротуара на Линнамяэ-теэ; на тротуарах на участке между улицей Калевипоя и улицей Смуули-теэ; на проезжей части, тротуаре и парковке Викерлазе, 13 (участок со стороны Лаагна-теэ до парковки магазина Grossi); на тротуаре за домом Викерлазе, 15, а также на проезжей части перед Лийкури, 16.

Строительные работы выполняет InfraRoad OÜ. Стоимость работ составляет 1 100 000 евро. Согласно договору, работы завершатся в декабре 2022 года.