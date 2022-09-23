Глава A1000: выбирая для покупок дорогой магазин, семья ежемесячно теряет сотни евро

Тармо Лауринг сказал, что дорогие магазины увеличили наценку, дешевые, стиснув зубы, стараются удерживать ее на прежнем уровне. «Сравнения покупательских корзин в последние месяцы показывают, что разница в цене выросла до 30 процентов, и это не может быть оправдано повышением цен со стороны производителей. Просто один магазин получает в два раза больше прибыли, чем другой, и эта разница никогда раньше не была такой большой», – сказал Лауринг.

«Более дорогие магазины просто пользуются сейчас всеобщим повышением цен. Если производитель поднимет цену на 10%, и жадный продавец добавит еще 14-17%, в сумме получится очень большая разница», – пояснил Лауринг.

«Более дорогие сетевые магазины подняли цены по двум основным причинам: во-первых, миллионы, потраченные на расширение в хорошие времена, и, во-вторых, высокие затраты на управление и маркетинг. Все это должно не только окупаться, но и приносить владельцам доход. И сейчас за это платят жители Эстонии – например, выбирая для покупок более дорогой магазин, семья ежемесячно теряет 250–300 евро, и это больше, чем когда-либо прежде», – сказал Лауринг.