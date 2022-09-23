По словам Тармо Лауринга, руководителя сети магазинов A1000 Market, маркетинговые исследования, касающиеся цен, показывают, что более дорогие продуктовые магазины резко увеличили свои наценки, и разница в ценах по сравнению с более бюджетными магазинами увеличилась практически до 30 процентов.
Глава A1000: выбирая для покупок дорогой магазин, семья ежемесячно теряет сотни евро
Тармо Лауринг сказал, что дорогие магазины увеличили наценку, дешевые, стиснув зубы, стараются удерживать ее на прежнем уровне. «Сравнения покупательских корзин в последние месяцы показывают, что разница в цене выросла до 30 процентов, и это не может быть оправдано повышением цен со стороны производителей. Просто один магазин получает в два раза больше прибыли, чем другой, и эта разница никогда раньше не была такой большой», – сказал Лауринг.
«Более дорогие магазины просто пользуются сейчас всеобщим повышением цен. Если производитель поднимет цену на 10%, и жадный продавец добавит еще 14-17%, в сумме получится очень большая разница», – пояснил Лауринг.
«Более дорогие сетевые магазины подняли цены по двум основным причинам: во-первых, миллионы, потраченные на расширение в хорошие времена, и, во-вторых, высокие затраты на управление и маркетинг. Все это должно не только окупаться, но и приносить владельцам доход. И сейчас за это платят жители Эстонии – например, выбирая для покупок более дорогой магазин, семья ежемесячно теряет 250–300 евро, и это больше, чем когда-либо прежде», – сказал Лауринг.
По словам руководителя A1000 Market, в торговле грядут трудные времена. «Последние показатели товарооборота свидетельствуют о том, что, несмотря на рост цен, оборот продуктового сектора упал, а это значит, что люди пытаются экономить. Покупатель отнюдь не глуп, и сейчас ему все равно, мраморный пол в магазине или он покрыт более дешёвым материалом. Спад в магазинах с большой наценкой продолжается, а в магазинах с более скромными ценами, скорее, происходит некоторый рост», – добавил Лауринг.