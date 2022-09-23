Карис: цифровизация помогает укреплять демократию и бороться с коррупцией

Глава эстонского государства также рассказал об опыте своей страны по развитию цифрового общества. «Будущее будет цифровым, нравится нам это или нет. Каждому правительству следует поддерживать данную тенденцию», – заявил президент Карис.

«Опыт Эстонии показывает, что чем более открытым, прозрачным и цифровым является общество, тем прочнее становится демократия и тем меньше будет коррупции. Это также помогает сокращать расходы», – сказал президент.

Вот почему, по словам президента Кариса, Эстония уверенно поддерживает развитие свободного и безопасного цифрового общества, в котором защищены права человека и приватность граждан. «Когда мы восстановили свою независимость более 30 лет назад, наши возможности были существенно ограничены и нам пришлось строить свое будущее с нуля. Цифровые технологии сыграли в этом процессе важную роль, помогая ежегодно экономить не менее двух процентов ВВП. Эстония создала безбумажную систему э-управления. 99 процентов общественных услуг доступны онлайн, что позволяет нашим гражданам общаться с государством круглосуточно», – сказал Карис.