Президент Алар Карис подчеркнул на состоявшемся в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН мероприятии, посвященному вопросам цифровизации, важность международного сотрудничества в развитии ИТ-технологий. Благодаря совместной работе все страны могут создать безопасную и надежную цифровую инфраструктуру.
Карис: цифровизация помогает укреплять демократию и бороться с коррупцией
Глава эстонского государства также рассказал об опыте своей страны по развитию цифрового общества. «Будущее будет цифровым, нравится нам это или нет. Каждому правительству следует поддерживать данную тенденцию», – заявил президент Карис.
«Опыт Эстонии показывает, что чем более открытым, прозрачным и цифровым является общество, тем прочнее становится демократия и тем меньше будет коррупции. Это также помогает сокращать расходы», – сказал президент.
Вот почему, по словам президента Кариса, Эстония уверенно поддерживает развитие свободного и безопасного цифрового общества, в котором защищены права человека и приватность граждан. «Когда мы восстановили свою независимость более 30 лет назад, наши возможности были существенно ограничены и нам пришлось строить свое будущее с нуля. Цифровые технологии сыграли в этом процессе важную роль, помогая ежегодно экономить не менее двух процентов ВВП. Эстония создала безбумажную систему э-управления. 99 процентов общественных услуг доступны онлайн, что позволяет нашим гражданам общаться с государством круглосуточно», – сказал Карис.
Президент отметил, что в Эстонии разрабатываются компоненты искусственного интеллекта, поддерживающие цифровые общественные услуги. Он добавил, что Эстония способствует глобальному развитию цифровой инфраструктуры в общественных услугах через различные международные партнерства.