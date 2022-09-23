«Призываю матерей соблюдать спокойствие»: почему Рамзан Кадыров отменил мобилизацию в Чечне

Кадыров опасается волнений?

«Едва только в Чечне начались протесты матерей против мобилизации их сыновей – и Кадыров отыграл назад. Сказал, что Чечня свой план уже перевыполнила и никакой дополнительной мобилизации не будет. Похоже, что протест имеет смысл», – написал в своем телеграм-канале политолог Аббас Галлямов.

Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев в своём телеграм-канале также предположил, что Кадыров отменил мобилизацию, так как опасается возможных волнений в Чечне.

Янгулбаев напомнил, что в ФЗ «О мобилизации» отсутствуют понятия «достаточный план набора» или «перевыполнение плана». При этом, пишет Янгулбаев, даже если человек не попадает в категорию подлежащих мобилизации, его «спокойно могут забрать на войну».

С ним согласна сотрудница одной из общественных организаций, долгое время проработавшая в Чечне, которая попросила не называть своего имени. По ее мнению, несмотря на репрессии и наказания, которым подвергаются жители Чечни за критику власти, в этот раз Кадыров мог посчитать ситуацию слишком опасной.

За время правления Кадырова уже был случай, когда жители массово вышли на улицу не по призыву властей, отмечает она. Это была реакция на смерть Юсупа Темерханова в 2018 году. Темерханов умер в тюрьме, где отбывал наказание за убийство полковника российской армии Юрия Буданова, который в 2000 году был осужден за похищение и убийство чеченской девушки).