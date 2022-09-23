Ради победы на Евро и наложения проклятия на Мбаппе Поль Погба платил шаману десятки тысяч евро

Сегодня ночью в твиттере Матиа Погба были опубликованы 30 видео, в которых он подробно изложил обвинения в адрес младшего брата. (Напомним, что Матиа Погба пдозревается в вымогательстве у брата 13 млн евро: Поль рассказал полиции, что в марте его друзья детства и двое вооруженных мужчин в капюшонах заманили его в квартиру в Париже и потребовали 13 млн евро. Злоумышленники обвинили Погба в том, что тот перестал помогать, начав профессиональную карьеру футболиста. О причастности старшего брата (Матиа) к преступной группе Поль узнал в июле. После инцидента в Париже он видел вымогателей еще несколько раз, в том числе в районе базы «Ювентуса» в Турине. Тогда он узнал, что в группу входит и Матиа. Поль обратился к юристу «Юве», после чего – в полицию).

В данный момент Матиа находится под арестом. Старший брат футболиста уточнил, что твиты были заготовлены заранее – на случай, если он не сможет опубликовать их сам.

В одном из видео Матиа Погба заявил, что его брат стал последователем шамана, близкого к бывшему игроку сборной Франции Алу Диарра. С ним Поль познакомился через защитника Сержа Орье, который сейчас выступает за «Ноттингем Форест».

Матиа заявил, что этот шаман вместе с «доктором Ибрагимом» и посредником пытались изолировать Поля от семьи. Как утверждает Погба-старший, хавбек раз в два месяца платил шаману от 75 до 100 тысяч евро.