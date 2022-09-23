Оперативная сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине

Мобилизация станет оказывать влияние на обстановку со значительной временной задержкой, поскольку формирование подразделений занимает много времени. Возможно, что часть резервистов отправят сразу на фронт для пополнения потрепанных подразделений, а остатки мобилизованных пойдут на формирование новых тактических соединений – их можно будет отправить в бой потом. Для обучения резервистов организованы сборы. По крайней мере, в Волгоградской, Московской, Ульяновской и Костромских областях они начнутся 26 сентября. Вероятнее всего, аналогичные мероприятия займут два месяца, и они будут проведены и в других областях. Резервистов вызывают постепенно. 1-й этап – с 26.09 по 10.10, 2-й этап – с 10.10 по 25.10, 3-й этап – с 25.10 по 09.11, 4-й этап – с 09.11 по 23.11. Реальная боевая подготовка займет десять суток из пятнадцати.

Резервные соединения формируются в мобилизационных центрах (ранее известных как базы хранения вооружений) – это маневренные подразделения, а также части поддержки и тыла размером до бригады и дивизии. Суммарная численность – пара сотен тысяч солдат.

Совет безопасности Республики Беларусь заявил, что Белоруссия не станет проводить мобилизацию. Однако эскалация со стороны России (мобилизация) практически наверняка скажется на единственном союзнике РФ и приведет к дестабилизации обстановки, разобщенности общества и усилению репрессий. Возможно, Лукашенко придется сильнее демонстрировать свою солидарность с Россией, в том числе проводя учения и оказывая тыловую поддержку. Белоруссия по-прежнему лавирует, но попытки приоткрыться западу случаются все реже.

В течение недели обстановка на фронтах почти не поменялась. ВС РФ продолжают проводить локальные атаки севернее и южнее Донецка, однако они не имеют значимых успехов. Вдобавок к этому российские войска провели серию небольших атак на вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харьковской области, включая окрестности города Купянск. Украинские войска продолжают теснить оккупантов вдоль побережья рек Оскол и Северский Донец. ВСУ добились определенных успехов в районе Лимана. Также украинские силы продолжают оказывать давление на юге в Херсонской области. Несмотря на то, что ВСУ не добились больших успехов, они смогли нарушить снабжение российских войск и держать под огнем склады боеприпасов и командные пункты.