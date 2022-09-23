Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях в Украине за 23 сентября 2022 года.
Оперативная сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине
Мобилизация оттеняет факт, что к 27 сентября Россия, весьма вероятно, проведет так называемые референдумы с последующей аннексией почти 20 процентов территории Украины. В результате Россия сможет оправдывать войну защитой собственной территориальной целостности. Ядерный шантаж президента Путина имеет те же корни. Поскольку Россия с точки зрения российского руководства фактически находится в прямом конфликте с западными странами, подобные угрозы адресованы не столько Украине, сколько условному западу – он должен прекратить поддержку украинцев. Весьма вероятно, что в случае проведения Украиной наступательных операций на «российской» территории, антизападная риторика России обострится. Окно возможностей для проведения украинского наступления сужается с приближением зимы.
21.09.2022 президент Путин объявил о проведении частичной мобилизации (призываются резервисты в возрасте до 50 лет). Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что они планируют мобилизовать 300 000 человек. Для понимания контекста: до 24.02.22 общая численность сухопутных сил вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) составляла около 270 000 солдат. Сообщается о призыве людей с военной подготовкой, в приоритете те, кто получил ее недавно. Частичная мобилизация затрагивает все регионы. Скорее всего, она прежде всего обусловлена целями президента Путина на Украине. Проведение мобилизации необходимо для восполнения потерь. Также возможно, что мобилизованные части станут использовать для замены соединений на линии фронта.
Скорее всего, руководство ВС РФ поняло, что добровольцы не могут компенсировать потери. Мобилизация является очевидным признаком подготовки к затяжной войне. Шойгу утверждает, что мобилизация не затронет срочников. Одновременно с этим сообщается о переброске военнослужащих срочной службы из-под Луги на границу с Украиной. Вдобавок к этому, объявление оккупированных земель территорией России может стать юридическим обоснованием для привлечения срочников к боевым действиям.
Мобилизация станет оказывать влияние на обстановку со значительной временной задержкой, поскольку формирование подразделений занимает много времени. Возможно, что часть резервистов отправят сразу на фронт для пополнения потрепанных подразделений, а остатки мобилизованных пойдут на формирование новых тактических соединений – их можно будет отправить в бой потом. Для обучения резервистов организованы сборы. По крайней мере, в Волгоградской, Московской, Ульяновской и Костромских областях они начнутся 26 сентября. Вероятнее всего, аналогичные мероприятия займут два месяца, и они будут проведены и в других областях. Резервистов вызывают постепенно. 1-й этап – с 26.09 по 10.10, 2-й этап – с 10.10 по 25.10, 3-й этап – с 25.10 по 09.11, 4-й этап – с 09.11 по 23.11. Реальная боевая подготовка займет десять суток из пятнадцати.
Резервные соединения формируются в мобилизационных центрах (ранее известных как базы хранения вооружений) – это маневренные подразделения, а также части поддержки и тыла размером до бригады и дивизии. Суммарная численность – пара сотен тысяч солдат.
Совет безопасности Республики Беларусь заявил, что Белоруссия не станет проводить мобилизацию. Однако эскалация со стороны России (мобилизация) практически наверняка скажется на единственном союзнике РФ и приведет к дестабилизации обстановки, разобщенности общества и усилению репрессий. Возможно, Лукашенко придется сильнее демонстрировать свою солидарность с Россией, в том числе проводя учения и оказывая тыловую поддержку. Белоруссия по-прежнему лавирует, но попытки приоткрыться западу случаются все реже.
В течение недели обстановка на фронтах почти не поменялась. ВС РФ продолжают проводить локальные атаки севернее и южнее Донецка, однако они не имеют значимых успехов. Вдобавок к этому российские войска провели серию небольших атак на вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харьковской области, включая окрестности города Купянск. Украинские войска продолжают теснить оккупантов вдоль побережья рек Оскол и Северский Донец. ВСУ добились определенных успехов в районе Лимана. Также украинские силы продолжают оказывать давление на юге в Херсонской области. Несмотря на то, что ВСУ не добились больших успехов, они смогли нарушить снабжение российских войск и держать под огнем склады боеприпасов и командные пункты.
ВС РФ продолжают наносить артиллерийские, ракетные и авиационные удары вдоль всей линии соприкосновения, они также атакуют тылы. В результате также страдает гражданская инфраструктура и население. Например, село Белогоровка в Луганской области полностью уничтожено. В случае замирания линии фронта, подобная участь ждет многие другие населенные пункты. В результате ракетного удара была повреждена дамба Печенежского водохранилища. Скорее всего, таким образом россияне пытались нарушить коммуникации южной группировки войск ВСУ. Падение уровня воды в водохранилище также сказывается на Харькове, поскольку именно из него забирается большая часть воды. Дамбу соорудили в 1958-1962 годах для обеспечения города водой.