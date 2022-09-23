Покрытие расходов госбюджета: Эстония в 2023 году возьмет кредит на 250 млн евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства финансов, отметив, что долговая нагрузка государства в результате к 2026 году вырастет с нынешних 19 процентов ВВП до 26 процентов.

Составление проекта госбюджета 2023 года на финишной прямой – об этом премьер-министр Кая Каллас сообщила в четверг на пресс-конференции правительства.

По ее словам, фокус проекта госбюджета – государственная безопасность и оказание финансовой помощи людям.

«Мы договорились, что расходы на оборону с 2023 года будут составлять стабильно более одного миллиарда евро в год, сразу после утверждения бюджета будет составлен тендер на приобретение систем ПВО средней дальности», – сказала Каллас. По ее словам, также важными темами являются кибер-безопасность, в которую в следующем году планируется инвестировать дополнительно более 30 млн евро.

Третья важная тема – образование. «Качественное, конкурентоспособное образование для всех детей – это также вопрос безопасности. Для этой цели мы финансируем переход на единое образование на эстонском языке, кроме того, на 15% в год вырастет финансирование высшего образования», – рассказала Каллас. Зарплаты учителей вырастут на 23%, в среднем, более чем до 2000 евро в месяц.