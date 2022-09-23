Болельщиков матча Эстония – Мальта просят запастись временем

На матч рекомендуют прийти пешком или на велосипеде. На автомобиле на парковку стадиона можно будет заехать только по спецразрешению.

Непосредственно перед началом матча, в 17.00 на стадионе будет открыта фан-зона. В 17.30 на сцену выйдет рэпер Villemdrillem. Гостей будет встречать талисман - Еж, а команда Amps и The Sunset Truck будет отвечать за еду и напитки. Также будут экспонироваться машины от ABC Motors.

Кроме того, будет организован ряд увлекательных мероприятий – можно будет проверить себя на точность и силу. Ну и, конечно, на месте будет вестись оживленная торговля символикой любимых команд.

Ворота стадиона откроются за два часа до начала матча – в 17.00. Сборные приедут на разогрев в 18.00. Церемония и построение перед началом игры запланированы на 18.45, свисток начала матча прозвучит в 19.00. Наблюдать за матчем можно онлайн через Viaplay.