Фото ⟩ В Амстердаме построили дерзкий многоэтажный жилой комплекс

Это необычное дерзкое сооружение в прошлом году на Emporis Skyscraper Awards было названо лучшим в мире новым небоскребом и получило присуждаемую информационной фирмой по недвижимости Emporis с 2000 года награду за архитектуру,

Фото: Ossip van Duivenbode/MVRDV/Cover Images/Scanpix

Небоскреб Valley отличается от других высотных зданий: во-первых, он объединяет в едином пространстве офисы, магазины, заведения общепита, культурные пространства и квартиры; во-вторых, башни соединяет извилистая зеленая долина на четвертом и пятом этажах.

Здание, спроектированное для застройщика Edge, представляет собой попытку озеленить район Зюйд и сделать его более привлекательным. Valley - многоликое здание. Снаружи оно покрыто гладким зеркальным стеклом, гармонирующим с окружающей архитектурой. Но изнутри здание напоминает холм, покрытый растительностью.

Фото: Ossip van Duivenbode/MVRDV/Cover Images/Scanpix

Из окон трехбашенного комплекса открывается захватывающий вид на город, особенно из бара на вершине самой высокой башни. Планировка комплекса учитывает интересы жителей, сотрудников и гостей. Большая часть здания открыта для посещения. Если вам интересно увидеть этот архитектурный шедевр изнутри, это можно сделать бесплатно.