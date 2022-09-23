Фото ⟩ В Амстердаме построили дерзкий многоэтажный жилой комплекс
Это необычное дерзкое сооружение в прошлом году на Emporis Skyscraper Awards было названо лучшим в мире новым небоскребом и получило присуждаемую информационной фирмой по недвижимости Emporis с 2000 года награду за архитектуру,
Небоскреб Valley отличается от других высотных зданий: во-первых, он объединяет в едином пространстве офисы, магазины, заведения общепита, культурные пространства и квартиры; во-вторых, башни соединяет извилистая зеленая долина на четвертом и пятом этажах.
Здание, спроектированное для застройщика Edge, представляет собой попытку озеленить район Зюйд и сделать его более привлекательным. Valley - многоликое здание. Снаружи оно покрыто гладким зеркальным стеклом, гармонирующим с окружающей архитектурой. Но изнутри здание напоминает холм, покрытый растительностью.
Из окон трехбашенного комплекса открывается захватывающий вид на город, особенно из бара на вершине самой высокой башни. Планировка комплекса учитывает интересы жителей, сотрудников и гостей. Большая часть здания открыта для посещения. Если вам интересно увидеть этот архитектурный шедевр изнутри, это можно сделать бесплатно.