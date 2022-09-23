Скоро на шоссе Таллинн-Тарту наступит продолжительный перерыв в строительстве

Участок Кяревере-Кардла – один из последних четырехполосных участков дороги, которые будут завершены перед длительным перерывом в строительстве.

В настоящее время ведется строительство четырехполосной дороги на двух участках шоссе Таллинн-Тарту, между Выыбу-Мяо и Кяревере-Кардла. Однако после их завершения в строительстве четырехполосной дороги будет длительный перерыв, поскольку в бюджете не хватает денег.