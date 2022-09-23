В настоящее время ведется строительство четырехполосной дороги на двух участках шоссе Таллинн-Тарту, между Выыбу-Мяо и Кяревере-Кардла. Однако после их завершения в строительстве четырехполосной дороги будет длительный перерыв, поскольку в бюджете не хватает денег.
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Скоро на шоссе Таллинн-Тарту наступит продолжительный перерыв в строительстве
Скоро на шоссе Таллинн-Тарту наступит продолжительный перерыв в строительстве
Менеджер по коммуникациям Департамента транспорта Эрки Варма сообщил, что незавершенные к настоящему времени строительные объекты Выыбу-Мяо, многоярусный перекресток на Рижском шоссе в Тарту, и отрезок Кяревере-Кардла планируется завершить к установленному сроку. Они будут завершены к концу текущего и началу нового года соответственно.
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