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Скоро на шоссе Таллинн-Тарту наступит продолжительный перерыв в строительстве

Эйли Арула
, журналист
Скоро на шоссе Таллинн-Тарту наступит продолжительный перерыв в строительстве
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Участок Кяревере-Кардла – один из последних четырехполосных участков дороги, которые будут завершены перед длительным перерывом в строительстве.
Участок Кяревере-Кардла – один из последних четырехполосных участков дороги, которые будут завершены перед длительным перерывом в строительстве. Фото: Kristjan Teedema

В настоящее время ведется строительство четырехполосной дороги на двух участках шоссе Таллинн-Тарту, между Выыбу-Мяо и Кяревере-Кардла. Однако после их завершения в строительстве четырехполосной дороги будет длительный перерыв, поскольку в бюджете не хватает денег.

Менеджер по коммуникациям Департамента транспорта Эрки Варма сообщил, что незавершенные к настоящему времени строительные объекты Выыбу-Мяо, многоярусный перекресток на Рижском шоссе в Тарту, и отрезок Кяревере-Кардла планируется завершить к установленному сроку. Они будут завершены к концу текущего и началу нового года соответственно.

Приходится самим доплачивать

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