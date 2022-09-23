МНЕНИЕ ⟩ Мобилизация раскалывает Россию: замороженные конфликты размораживаются

Повестки о призыве вручаются с нарушением Указа о частичной мобилизации Фото: Денис Антонов

Если учесть, что многие представители федеральной власти в регионах являются родственниками, друзьями или соседями тех, кто попал под волну мобилизации, то нетрудно предположить, что выбор между долгом перед Москвой, и родственными отношениями, часто имеющими национальную и религиозную составляющие, становится более чем трудным. Эти факты создают благодатную почву для нахождения общих точек соприкосновения, поиска общего гражданского знаменателя, в которых абстрактному федеральному центру и интересам президента России остается крайне мало места.

Стоит напомнить, что у самого федерального центра не так уж много человеческих ресурсов, чтобы кардинально повлиять на настроения в регионах, если протесты там обретут особо агрессивный и массовый характер. Все, кого можно было задействовать для участия в боевых и силовых операциях, находятся либо на украинском фронте, либо на сопредельных территориях.

С каждым днем войны, развязанной Россией в Украине, растет число жителей национальных республик и округов, не желающих разделять ответственность с Кремлем и отождествлять себя с внешнеполитическим курсом Российской Федерации. В свою очередь, путинский режим требует от граждан подтверждения собственной лояльности уже не только в идеологическом плане, но деятельным соучастием в преступной войне, непосредственно через мобилизацию.

Отдельного внимания заслуживают претензии автономных республик в составе краев и областей России и неразрешенные этнические и территориальные конфликты, например, республик Северного Кавказа. Учитывая не только сегодняшнюю слабость федерального центра, но и ослабление на внешних границах, можно предположить повышенную активность участников замороженных конфликтов, таких как молдавско-приднестровский или грузино-абхазский, результатом которой может быть восстановление территориальной целостности Грузии и Молдовы силовым путем.