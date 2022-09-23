Как ни странно, но именно мобилизация существенно ослабляет безопасность путинского режима как в центральных областях страны, так и на ее периферии. Первые дни исполнения Указа о частичной мобилизации выявили факты массового уклонения от призыва, а в национальных республиках и округах России, принудительное привлечение граждан в военкоматы, обернулось настоящим противостоянием между местными жителями и представителями федеральной власти.
МНЕНИЕ ⟩ Мобилизация раскалывает Россию: замороженные конфликты размораживаются
С начала действия Указа Владимира Путина о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года сообщения о попытках поджогов военных комиссариатов, в том числе и удавшихся, пришли из Красноярского и Хабаровского краев, Оренбургской, Волгоградской, Ленинградской, Калининградской и Амурской областей, из республики Башкирия. 26 сентября в городе Усть-Илимск Иркутской области в Восточной Сибири мужчина-призывник 1997 года рождения расстрелял главу призывной комиссии. Но только ли сотрудникам военных комиссариатов стоит опасаться протестов?
Для участия в проведении частичной мобилизации привлечены сотрудники практически всех бюджетных сфер: армии, полиции, прокуратуры, Росгвардии, Следственного комитета, МЧС, а также учителя средних общеобразовательных школ, преподаватели ВУЗов, частично даже руководители медицинских учреждений. Кто-то ведет разъяснительную работу среди своих подопечных, кто-то вручает на рабочем или учебном месте повестки из военкомата, кто-то принудительно отправляет на призывной пункт: методы разные – цель одна.
Однако, во всех регионах нарушен принцип, десятилетиями считавшейся обязательным в работе силовиков – «не работать там, где живешь». В нынешней ситуации, когда Указ о частичной мобилизации был принят без продуманного плана его реализации, на местах сложилась ситуация, когда по разные стороны баррикад оказались люди с личной гражданской позицией и люди, обремененные долгом службы, совместно проживающие на одной территории и имеющие крепкие социальные связи.
Отсутствие у федеральных властей России продуманного алгоритма в осуществлении мероприятий по мобилизации, повлекло за собой и полную неразбериху в выполнении пунктов Указа, а именно: кого призывать? Случаи, когда в угоду военкомам в самые сжатые сроки пытаются призвать как можно больше людей и повестки вручаются с нарушением и возрастного ценза, и требований по военно-учетным специальностям, и по медицинским показаниям, исчисляются сотнями.
Если учесть, что многие представители федеральной власти в регионах являются родственниками, друзьями или соседями тех, кто попал под волну мобилизации, то нетрудно предположить, что выбор между долгом перед Москвой, и родственными отношениями, часто имеющими национальную и религиозную составляющие, становится более чем трудным. Эти факты создают благодатную почву для нахождения общих точек соприкосновения, поиска общего гражданского знаменателя, в которых абстрактному федеральному центру и интересам президента России остается крайне мало места.
Стоит напомнить, что у самого федерального центра не так уж много человеческих ресурсов, чтобы кардинально повлиять на настроения в регионах, если протесты там обретут особо агрессивный и массовый характер. Все, кого можно было задействовать для участия в боевых и силовых операциях, находятся либо на украинском фронте, либо на сопредельных территориях.
С каждым днем войны, развязанной Россией в Украине, растет число жителей национальных республик и округов, не желающих разделять ответственность с Кремлем и отождествлять себя с внешнеполитическим курсом Российской Федерации. В свою очередь, путинский режим требует от граждан подтверждения собственной лояльности уже не только в идеологическом плане, но деятельным соучастием в преступной войне, непосредственно через мобилизацию.
Отдельного внимания заслуживают претензии автономных республик в составе краев и областей России и неразрешенные этнические и территориальные конфликты, например, республик Северного Кавказа. Учитывая не только сегодняшнюю слабость федерального центра, но и ослабление на внешних границах, можно предположить повышенную активность участников замороженных конфликтов, таких как молдавско-приднестровский или грузино-абхазский, результатом которой может быть восстановление территориальной целостности Грузии и Молдовы силовым путем.
Очевидно, что мобилизация мирного населения обернется массовыми жертвами, дезертирством с фронта и появлением большого количества оружия среди протестно настроенного населения. Все эти процессы вкупе с социальным напряжением в регионах России среди родных и близких тех, кто попал под мобилизационный каток, могут кардинальным образом изменить российскую внутриполитическую карту.