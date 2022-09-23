Сегодня в 11.29 в полицию поступило сообщение о том, что на автобусной остановке «Синиметса» в деревне Тырвайыэ произошло серьезное ДТП, в котором погибла женщина.
В тяжелой аварии в Ида-Вирумаа погибла женщина
«По предварительным данным, женщина вышла из автобуса и, не убедившись, что переход дороги безопасен, вышла на проезжую часть из-за автобуса и была сбита автомобилем Volkswagen, ехавшим во встречном направлении», — сообщила оперативный дежурный нарвского отделения полиции Инга Пярнасте. Пожилая женщина получила серьезные травмы и была немедленно доставлена в больницу, где скончалась, несмотря на усилия медиков.
73-летний мужчина, управлявший автомобилем, был трезв, имел водительские права и в аварии не пострадал. Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч.
Пярнасте напоминает всем участникам дорожного движения, что пешеход в дорожном движении всегда является слабой стороной. «При переходе дороги крайне важно быть внимательным и всегда несколько раз проверять безопасность перед переходом», — добавил он.
Точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе возбужденного уголовного дела.