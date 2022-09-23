В рамках дорожной толоки полиция задержала более 900 водителей

В рамках дорожной толоки полицейские зафиксировали 416 случаев превышения скорости, кроме того, были проведены беседы с таким же количеством водителей, которые нарушили скоростное ограничение. В течение дня в толоке приняли участие 257 полицейских, которые проверили 1154 мест по всей Эстонии, о которых ранее были получены сообщения от населения.

В 832 случаях полиция обратила внимание на превышение скорости. «Подводя итоги толоки, можно сказать, что люди очень внимательны и хорошо знают, где находятся проблемные места с точки зрения дорожного движения, так как среди проверенных мест было очень мало таких, где не было зафиксировано ни одного нарушения», – рассказала подполковник полиции Сирле Лойго.

«Мы не ставили себе цель штрафовать водителей, мы хотели повысить безопасность движения, поэтому в случае 416 водителей мы ограничились беседой и надеемся, что человек изменит свое поведение без назначения штрафа», – сказала Лойго. Полицейский констатировала, что водители часто недооценивают последствия превышения скорости. Особенно это касается города, где больше всего пешеходов, и каждый превышающий скорость километр влечет за собой серьезные травмы. Так, в качестве одного из серьёзнейшего нарушения патрульные вчера зафиксировали автомобиль, ехавший в городе со скоростью 100 км/ч.

«Мы очень благодарны всем, чьи наблюдения помогли составить карту дорожной толоки. Это очень ценная информация также с точки зрения планирования надзора за дорожным движением. Хотя вчера полицейские были не во всех местах, но те, до которых мы не добрались, будем иметь в виду и непременно проведем проверку в будущем. Превышение скорости – это проблема, и в этой области нам хватит работы надолго», – заверила полицейский.