VKG: предложенные ЕС меры преодоления энергокризиса не решают проблему по сути

«Обращаем внимание на то, что, хотя проект говорит о высоких ценах на энергию, объективно следует говорить о двух основных проблемах. Во-первых, высокая (для потребителя) стоимость электроэнергии, которая в условиях нынешней организации рынка электроэнергии и нехватки дешевых мощностей по выработке электричества зависит от высоких цен на природный газ. Во-вторых, высокая (для потребителя) цена электроэнергии, выработанной за счет природного газа и зависящая от высокой стоимости природного газа», – написали руководители концерна.

Министерство экономики и коммуникаций 14 сентября информировало предпринимательские организации о проекте постановления Совета ЕС, составленном Еврокомиссией о чрезвычайных мерах по реагированию на высокие цены на энергию.

Проект содержит три меры: обязательное сокращение потребления электричества ежемесячно на 10% и в пиковые часы в среднем на 5% в час; введение солидарной платы, то есть, странам-членам ЕС остается доход, превышающий рыночный доход от продажи электроэнергии на 180 евро за мегаватт -час; обложение налогом нераспределенной прибыли коммерческих объединений сектора по переработке и обогащению нефти, газа и угля с определенной границы.

По оценке руководителей VKG, две последние меры вообще не решают ни одной из проблем. «Для быстрого решения проблемы высоких цен на энергию схема субсидирования годится, однако она не решает причины этой проблемы», – подчеркнули Асманн и Элдерманн.