Запланированные Европейским союзом меры по обузданию роста цен на энергию могут принести быстрое смягчение последствий для потребителя, но проблему по сути не решают. Об этом председатель правления концерна Viru Keemia Grupр (VKG) Ахти Асманн и заместитель председателя Меэлис Элдерманн написали в обращении к министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут.
VKG: предложенные ЕС меры преодоления энергокризиса не решают проблему по сути
«Обращаем внимание на то, что, хотя проект говорит о высоких ценах на энергию, объективно следует говорить о двух основных проблемах. Во-первых, высокая (для потребителя) стоимость электроэнергии, которая в условиях нынешней организации рынка электроэнергии и нехватки дешевых мощностей по выработке электричества зависит от высоких цен на природный газ. Во-вторых, высокая (для потребителя) цена электроэнергии, выработанной за счет природного газа и зависящая от высокой стоимости природного газа», – написали руководители концерна.
Министерство экономики и коммуникаций 14 сентября информировало предпринимательские организации о проекте постановления Совета ЕС, составленном Еврокомиссией о чрезвычайных мерах по реагированию на высокие цены на энергию.
Проект содержит три меры: обязательное сокращение потребления электричества ежемесячно на 10% и в пиковые часы в среднем на 5% в час; введение солидарной платы, то есть, странам-членам ЕС остается доход, превышающий рыночный доход от продажи электроэнергии на 180 евро за мегаватт -час; обложение налогом нераспределенной прибыли коммерческих объединений сектора по переработке и обогащению нефти, газа и угля с определенной границы.
По оценке руководителей VKG, две последние меры вообще не решают ни одной из проблем. «Для быстрого решения проблемы высоких цен на энергию схема субсидирования годится, однако она не решает причины этой проблемы», – подчеркнули Асманн и Элдерманн.
По их словам, решение надо искать в снижении влияния цены природного газа на рынок электроэнергии.
«Например, использование сланцевого масла, не зависящего от стоимости природного газа, позволит уменьшить объемы потребления природного газа и снизить цену электроэнергии и тепловой энергии, что является одной из основных целей проекта постановления. Дополнительное налогообложение производства сланцевого масла в ситуации, когда производители не определились с ценой природного газа и когда разработанные меры организации рынка электроэнергии оказались недостаточными, просто противопоказано для решения проблемы», – подчеркнули руководители VKG.
Для системного решения проблемы они предлагают установить потолок цен на природный газ, упорядочит работу рынка электроэнергии, взять под контроль потребление энергии в часы пик, снизить налогообложение конечной стоимости переносимых энергопродуктов, например, акцизы на СО 2 и найти замену сырью для производства электроэнергии и тепла, то есть, природному газу.