Премьеры стран Балтии и Польши получат награды международного лидерства

Как объявило в пятницу правительство Литвы, награды Transatlantic Leadership Awards за решительную поддержку Украины и выдающийся вклад в укрепление трансатлантического партнерства получили премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Наш долг – поддерживать Украину и помогать ей, потому что одним только осуждением преступления Путина не остановить, а единство — самое надежное оружие против кремлевского режима. Я благодарна за эту награду», – заявила премьер-министр Литвы Шимоните.

Официальное вручение награды премьер-министрам Литвы, Латвии, Эстонии и Польши планируется во время форума CEPA, который пройдет 27-29 сентября.

В прошлом году премия CEPA Transatlantic Leadership Award за вклад в укрепление трансатлантической безопасности была присуждена генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. В 2020 году сенаторы США Роб Портман и Крис Мерфи были награждены за их усилия по противодействию враждебным действиям России.