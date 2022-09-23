Макрон объяснил решения Путина последствиями изоляции от ковида

«У меня нет рационального объяснения мотивам поведения Путина. Я думаю, это комбинация ресентимента, стратегия гегемонии в регионе и, я бы сказал, это последствия его изоляции в период Covid-19», – ответил французский президент на вопрос о причинах решения Путина напасть на Украину.

«Несколько месяцев назад Путин утверждал: НАТО ведет себя агрессивно по отношению к нам, я только реагировал на ситуацию. Но теперь всем очевидно, что именно президент Путин был тем лидером, который решил начать войну», – подчеркнул Макрон.

Макрон объяснил, зачем говорит с Путиным по телефону

До и после начала войны французский президент был одним из немногих мировых лидеров, который регулярно общался с Путиным по телефону, призывая его остановить вторжение. Последняя беседа между двумя президентами состоялась 11 сентября.

«У него есть чувство, что мы после 1990-х не уважали его в достаточной степени», – объяснил Макрон. Французский лидер подчеркнул, что в его диалоге с Путиным по-прежнему есть смысл, указав, что благодаря этому удалось организовать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АСЭ. «Мы, я надеюсь, находимся в финальной стадии заключения соглашения о защите этой станции и движения в сторону ее демилитаризации», – рассказал Макрон.