Макрон объяснил решения Путина последствиями изоляции от ковида

К решению президента России Владимира Путина напасть на Украину привела комбинация из ресентимента (чувство враждебности к тому, кого субъект считает причиной своих неудач, бессильная зависть - прим. ред.) стремления к гегемонии в регионе и последствия его изоляции во время пандемии, считает президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Deutsche Welle со ссылкой на CCN.
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«У меня нет рационального объяснения мотивам поведения Путина. Я думаю, это комбинация ресентимента, стратегия гегемонии в регионе и, я бы сказал, это последствия его изоляции в период Covid-19», – ответил французский президент на вопрос о причинах решения Путина напасть на Украину.
«Несколько месяцев назад Путин утверждал: НАТО ведет себя агрессивно по отношению к нам, я только реагировал на ситуацию. Но теперь всем очевидно, что именно президент Путин был тем лидером, который решил начать войну», – подчеркнул Макрон.
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До и после начала войны французский президент был одним из немногих мировых лидеров, который регулярно общался с Путиным по телефону, призывая его остановить вторжение. Последняя беседа между двумя президентами состоялась 11 сентября.
«У него есть чувство, что мы после 1990-х не уважали его в достаточной степени», – объяснил Макрон. Французский лидер подчеркнул, что в его диалоге с Путиным по-прежнему есть смысл, указав, что благодаря этому удалось организовать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АСЭ. «Мы, я надеюсь, находимся в финальной стадии заключения соглашения о защите этой станции и движения в сторону ее демилитаризации», – рассказал Макрон.
Он подчеркнул, что страны Запада продолжат поддерживать Украину, и отметил, что именно Киев должен принимать решения об условиях мира и переговоров с Россией.