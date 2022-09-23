В Таллинне задержан грабитель, который угрожал прохожим предметом, похожим на оружие

На первый взгляд, по мнению следствия, оружием это был стартовый пистолет, но более точную оценку даст эксперт.

«Большинство стартовых, пневматических и игрушечных пистолетов на рынке похожи на огнестрельное оружие. Полицейские, которые реагируют на события, связанные с оружием, должны оперативно оценивать ситуацию, а определить на расстоянии, что это за оружие, невозможно, поэтому человек, угрожающий чем-либо подобным, подвергает опасности и себя», – пояснили в ведомстве. глава криминального бюро Урмет Тамбре.

«Улицы должны быть безопасными для всех. Поэтому мы с осуждением относимся к любой ситуации, угрожающей нашей безопасности», – заявила прокурор Наталья Милвеэ.

Фото: Полиция

Фото: ППА

В рассматриваемом случае мотивы поступка грабителя неясны, но в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Тамбре, вызывает тревогу тот факт, что число случаев, связанных с оружием, постоянно увеличивается и по улицам расхаживают люди, которые приобрели предмет, похожий на оружие, или сами его изготовили.

«Уменьшить эту проблему помогло бы, если бы владельцы сетей магазинов пересмотрели свою политику продажи пневматических и стартовых пистолетов – например, их не было бы видно в торговом зале. Также было бы полезно, если бы существовало обязательство окрашивать их в какой-нибудь другой, выделяющейся цвет», – считает Тамбре.