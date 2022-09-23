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Сезон женской хоккейной лиги PAF в субботу откроют команды Roosa Panter и Grizzlyz

rus.postimees.ee
Сезон женской хоккейной лиги PAF в субботу откроют команды Roosa Panter и Grizzlyz
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Открытие хоккейного сезона 2022.
Открытие хоккейного сезона 2022. Фото: Imre Pühvel

Шайба в женской хоккейной лиге PAF будет введена в игру в субботу, 24 сентября, когда в 17:40 весенние финалисты - золотая команда Roosa Panther и серебряные финалисты Grizzlyz встретятся в холле B катка Хааберсти. Запись игры можно будет посмотреть в воскресенье, 25 сентября, на сайте www.oho.ee/hoki.

Помимо команд Roosa Panther и Grizzlyze, в лиге играют Everest (Кохтла-Ярве), тартуский клуб Säde, хоккейный клуб Втльянди (Viljandi Hokiklubi) и столичный клуб Wolferines. Чемпион Эстонии определяется по результатам двухкругового основного турнира, за которым следуют игры Кубка Эстонии.

Результаты игр и составы команд находятся здесь.

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