Сезон женской хоккейной лиги PAF в субботу откроют команды Roosa Panter и Grizzlyz

Шайба в женской хоккейной лиге PAF будет введена в игру в субботу, 24 сентября, когда в 17:40 весенние финалисты - золотая команда Roosa Panther и серебряные финалисты Grizzlyz встретятся в холле B катка Хааберсти. Запись игры можно будет посмотреть в воскресенье, 25 сентября, на сайте www.oho.ee/hoki.